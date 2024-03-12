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Как украинцы готовятся к Великому посту — опрос львовян (видео)

12 марта 2024 18:15
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Марта Байдака
Журналист
Как львовяне готовятся к Великому посту — опрос
Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE
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Марта Байдака
Журналист

В этом году Великий пост для православных и греко-католиков начинается 18 марта и продлится до 4 мая. В этот период верующие стараются не есть мясо, отказываются от употребления алкоголя и курения.

Новини.LIVE спросили у львовян, готовятся ли они к посту и от чего готовы отказаться. Большинство опрошенных говорят, что пост не соблюдают. Львовяне считают, что пост — это не о еде, а о духовном.

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"Пост  — это хорошо для здоровья"

"Необходимо, но я не очень соблюдаю. Пост — это хорошо для здоровья. Я всегда считала, и бабушка так говорила: то, что мы говорим — это больший грех, чем то, что мы едим", — делится мыслями львовянка.

"Кулич печем, ходим в церковь"

"Нет, не соблюдаю пост, но думаю, что это нужно делать. Хотя мы кулич всегда печем. И в церковь тоже ходим", — говорит женщина.

"Пост  — это не только о еде"

"Я соблюдаю пост. Но это личный выбор каждого. По-моему, пост — это не только о еде, это о том, чтобы не есть себя и не есть других людей", — отмечает девушка.

Напомним, мы раньше писали, как приготовить творожный кулич к Пасхе.

Также мы писали, как есть во время Великого поста , чтобы не быть голодным.

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Львов
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