День Незалежності України 2025 — традиції святкування у Львові

24 серпня українці святкують головне державне свято — День Незалежності. Це дата, яка символізує свободу, силу та єдність нації. Для багатьох людей цей день особливий не лише через урочистості, а й завдяки власним традиціям — від вишиванки та родинних зустрічей до участі у масових заходах у містах. Попри війну, українці продовжують відзначати це свято з гордістю, адже воно нагадує про відновлення незалежності та багатовікову боротьбу за державність.

24 серпня — День Незалежності України

Більшість опитаних кажуть, що у День Незалежності вони вдягають вишиванку, беруть український прапор і йдуть на центральні площі міст. Для багатьох це день зустрічей із сім’єю та друзями, день єднання й нагадування про свободу.

"Щороку День Незалежності сприймаю як особливе свято. Дуже люблю вдягати вишиванку, зустрічатися з друзями чи з родиною — чи у Львові, чи в Тернополі. Це день, коли просто гуляємо й відпочиваємо. Незалежність України — це про нашу силу, про свободу. Варто наголосити, що це День відновлення Незалежності, адже ми маємо довгу історію і традиції", — ділиться думками дівчина.

"Серед традицій — вихід у центр міста, участь у загальних заходах, ярмарках, концертах. Звісно, у будь-якому місті, де б ми не були, завжди виходимо на місцевий загальний захід. І обов’язково у вишиванках — це наша традиція вже багато років", — каже жінка.

"Для мене це дуже зворушливе свято. Ще з дитинства, а особливо з 2014 року, ми виходили на головну площу міста Каховка і йшли ходою. Це було свято, якого чекала все літо, бо це відчуття дружності і єдності", — пригадує молода дівчина.

"День Незалежності для багатьох українців — це нагода ще раз замислитися, що означають слова "свобода" і "воля". Незалежність України — це вибір. Це свобода і воля. Для мене — найперше воля", — підсумовує опитана мешканка.

Історія Дня Незалежності України

16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У цей день вперше офіційно було проголошено право українського народу на самостійність.

24 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цей день став історичним моментом — Україна вийшла зі складу СРСР і заявила про своє право бути незалежною державою.

1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, де понад 90% громадян підтвердили підтримку незалежності.

