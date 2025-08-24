Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Как украинцы празднуют День Независимости — традиции и смыслы

Как украинцы празднуют День Независимости — традиции и смыслы

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 16:04
День Независимости Украины 2025 — традиции празднования во Львове
Девушки делают селфи. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

24 августа украинцы празднуют главный государственный праздник — День Независимости. Это дата, которая символизирует свободу, силу и единство нации. Для многих людей этот день особенный не только из-за торжеств, но и благодаря собственным традициям — от вышиванки и семейных встреч до участия в массовых мероприятиях в городах. Несмотря на войну, украинцы продолжают отмечать этот праздник с гордостью, ведь он напоминает о восстановлении независимости и многовековой борьбе за государственность.

24 августа — День Независимости Украины

Большинство опрошенных говорят, что в День Независимости они надевают вышиванку, берут украинский флаг и идут на центральные площади городов. Для многих это день встреч с семьей и друзьями, день единения и напоминания о свободе.

Реклама
Читайте также:

"Каждый год День Независимости воспринимаю как особый праздник. Очень люблю надевать вышиванку, встречаться с друзьями или с семьей — или во Львове, или в Тернополе. Это день, когда просто гуляем и отдыхаем... Независимость Украины — это о нашей силе, о свободе. Стоит отметить, что это День восстановления Независимости, ведь мы имеем долгую историю и традиции", — делится мыслями девушка.

"Среди традиций — выход в центр города, участие в общих мероприятиях, ярмарках, концертах. Конечно, в любом городе, где бы мы ни были, всегда выходим на местное общее мероприятие. И обязательно в вышиванках — это наша традиция уже много лет", — говорит женщина.

"Для меня это очень трогательный праздник. Еще с детства, а особенно с 2014 года, мы выходили на главную площадь города Каховка и шли шествием. Это был праздник, которого ждала все лето, потому что это ощущение дружественности и единства", — вспоминает молодая девушка.

"День Независимости для многих украинцев — это возможность еще раз задуматься, что означают слова "свобода" и "воля". Независимость Украины — это выбор. Это свобода и воля. Для меня — прежде всего воля", — заключает опрошенная жительница.

История Дня Независимости Украины

  • 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот день впервые официально было провозглашено право украинского народа на самостоятельность.
  • 24 августа 1991 года, после провала путча в Москве, Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины. Этот день стал историческим моментом — Украина вышла из состава СССР и заявила о своем праве быть независимым государством.
  • 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, где более 90% граждан подтвердили поддержку независимости.

Напомним, мы ранее вспоминали историю борьбы украинского народа за независимость: ключевые события и интересные факты.

Мы также писали, как празднуют День Независимости в Одессе, где горожане развернули огромный флаг на Потемкинской лестнице. А Киев по случаю 34-й годовщины независимости удивит рядом интересных мероприятий.

Львов Украина опрос война в Украине День Независимости 2025
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации