День Независимости Украины 2025 — традиции празднования во Львове

24 августа украинцы празднуют главный государственный праздник — День Независимости. Это дата, которая символизирует свободу, силу и единство нации. Для многих людей этот день особенный не только из-за торжеств, но и благодаря собственным традициям — от вышиванки и семейных встреч до участия в массовых мероприятиях в городах. Несмотря на войну, украинцы продолжают отмечать этот праздник с гордостью, ведь он напоминает о восстановлении независимости и многовековой борьбе за государственность.

24 августа — День Независимости Украины

Большинство опрошенных говорят, что в День Независимости они надевают вышиванку, берут украинский флаг и идут на центральные площади городов. Для многих это день встреч с семьей и друзьями, день единения и напоминания о свободе.

"Каждый год День Независимости воспринимаю как особый праздник. Очень люблю надевать вышиванку, встречаться с друзьями или с семьей — или во Львове, или в Тернополе. Это день, когда просто гуляем и отдыхаем... Независимость Украины — это о нашей силе, о свободе. Стоит отметить, что это День восстановления Независимости, ведь мы имеем долгую историю и традиции", — делится мыслями девушка.

"Среди традиций — выход в центр города, участие в общих мероприятиях, ярмарках, концертах. Конечно, в любом городе, где бы мы ни были, всегда выходим на местное общее мероприятие. И обязательно в вышиванках — это наша традиция уже много лет", — говорит женщина.

"Для меня это очень трогательный праздник. Еще с детства, а особенно с 2014 года, мы выходили на главную площадь города Каховка и шли шествием. Это был праздник, которого ждала все лето, потому что это ощущение дружественности и единства", — вспоминает молодая девушка.

"День Независимости для многих украинцев — это возможность еще раз задуматься, что означают слова "свобода" и "воля". Независимость Украины — это выбор. Это свобода и воля. Для меня — прежде всего воля", — заключает опрошенная жительница.

История Дня Независимости Украины

16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот день впервые официально было провозглашено право украинского народа на самостоятельность.

24 августа 1991 года, после провала путча в Москве, Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины. Этот день стал историческим моментом — Украина вышла из состава СССР и заявила о своем праве быть независимым государством.

1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, где более 90% граждан подтвердили поддержку независимости.

