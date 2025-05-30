В Україні немає смертельно отруйних змій, проте лікарка порадила, як вберегтись від болючих укусів рептилій

Люди на природі. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Літо — час для вилазок на природу, і там можна натрапити на змій. І хоча в Україні немає смертельно отруйних змій, проте укуси трьох видів гадюк (гадюки звичайної, гадюки степової та гадюки Нікольского) можуть викликати сильний біль, набряки чи алергічну реакцію і необхідність медичної допомоги. Всі інші українські змії (вужі, полози та мідянка) — неотруйні.

Лікарка невідкладної допомоги лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО Львова Анастасія Дяківнич проінформувала, як уберегтись від укусів, повідомляють Новини.LIVE.

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Як убезпечитись від укусу змій

Слід мати на увазі, що гадюки водяться на Закарпатті, Львівщині, Поліссі, а на Лівобережжі трапляються на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині.

Впізнати гадюк дуже просто: тільки у них на спині зигзагоподібний візерунок та вертикальний розріз оченят. В Україні лише у гадюк зіниці вертикальні. Натомість полози, вужі та мідянка мають круглі зіниці — це характерна ознака сімейства вужеподібних.

Гадюка звичайна в траві. Ілюстративне фото: Вікімедіа

При зустрічі з будь-якими зміями треба поводитись спокійно і дати тваринці уповзти, не провокувати їх — ви зміям не цікаві й вони не приходять до вас, щоб спеціально вкусити. Треба акуратно пробиратись через траву, щоб не наступити на змію.

Краще за все у похід мати на ногах високе взуття та заправлені в нього щільні штани — це допоможе вберегтись від укусу, адже змії зазвичай жалять у ноги, каже лікарка.

Необхідно попіклуватись про аптечку першої допомоги, куди на випадок укусу покласти бинти, антисептики та маркер (допоможе позначити місце укусу і спостерегти набряк у динаміці).

Дуже важливо мати в аптечці антигістамінні або протиалергійні препарати, бо отрута може викликати сильну алергічну реакцію.

Що робити у разі укусу змії

Анастасія Дяківнич радить в жодному разі не накладати джгут на уражену кінцівку. Достатньо просто знерухомити уражену ногу чи руку і дати їй спот.

"Також не треба висмоктувати отруту чи діставати її в інший спосіб. Достатньо просто обробити місце антисептиком або водою місце укусу, накрити потім пов'язкою і звернутися за медичною допомогою до лікарні", — каже лікарка.

Раніше повідомлялось, що на Одещині після сплячки прокинулись небезпечні хижаки — сколопендри. Ці членистоногі є дуже отруйними та можуть зростати до 30 сантиметрів у довжину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про птаха, який повернувся з Африки. А також про диких бджіл у Тузлівських лиманах.