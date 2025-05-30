В Україні немає смертельно отруйних змій, проте лікарка порадила, як вберегтись від болючих укусів рептилій

Як уникнути укусу змій під час прогулянки — поради від лікарки
Літо — час для вилазок на природу, і там можна натрапити на змій. І хоча в Україні немає смертельно отруйних змій, проте укуси трьох видів гадюк (гадюки звичайної, гадюки степової та гадюки Нікольского) можуть викликати сильний біль, набряки чи алергічну реакцію і необхідність медичної допомоги. Всі інші українські змії (вужі, полози та мідянка) — неотруйні.
Лікарка невідкладної допомоги лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО Львова Анастасія Дяківнич проінформувала, як уберегтись від укусів, повідомляють Новини.LIVE.
Як убезпечитись від укусу змій
Слід мати на увазі, що гадюки водяться на Закарпатті, Львівщині, Поліссі, а на Лівобережжі трапляються на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині.
Впізнати гадюк дуже просто: тільки у них на спині зигзагоподібний візерунок та вертикальний розріз оченят. В Україні лише у гадюк зіниці вертикальні. Натомість полози, вужі та мідянка мають круглі зіниці — це характерна ознака сімейства вужеподібних.
При зустрічі з будь-якими зміями треба поводитись спокійно і дати тваринці уповзти, не провокувати їх — ви зміям не цікаві й вони не приходять до вас, щоб спеціально вкусити. Треба акуратно пробиратись через траву, щоб не наступити на змію.
Краще за все у похід мати на ногах високе взуття та заправлені в нього щільні штани — це допоможе вберегтись від укусу, адже змії зазвичай жалять у ноги, каже лікарка.
Необхідно попіклуватись про аптечку першої допомоги, куди на випадок укусу покласти бинти, антисептики та маркер (допоможе позначити місце укусу і спостерегти набряк у динаміці).
Дуже важливо мати в аптечці антигістамінні або протиалергійні препарати, бо отрута може викликати сильну алергічну реакцію.
Що робити у разі укусу змії
Анастасія Дяківнич радить в жодному разі не накладати джгут на уражену кінцівку. Достатньо просто знерухомити уражену ногу чи руку і дати їй спот.
"Також не треба висмоктувати отруту чи діставати її в інший спосіб. Достатньо просто обробити місце антисептиком або водою місце укусу, накрити потім пов'язкою і звернутися за медичною допомогою до лікарні", — каже лікарка.
Раніше повідомлялось, що на Одещині після сплячки прокинулись небезпечні хижаки — сколопендри. Ці членистоногі є дуже отруйними та можуть зростати до 30 сантиметрів у довжину.
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