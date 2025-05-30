В Украине нет смертельно ядовитых змей, однако врач посоветовала, как уберечься от болезненных укусов рептилий

Люди на природе. Иллюстративное фото: Викимедиа

Лето — время для вылазок на природу и там можно наткнуться на змей. И хотя в Украине нет смертельно ядовитых змей, однако укусы трех видов гадюк (гадюки обыкновенной, гадюки степной и гадюки Никольского) могут вызвать сильную боль, отеки или аллергическую реакцию и необходимость медицинской помощи. Все остальные украинские змеи (ужи, полозы и медянка) — неядовитые.

Врач неотложной помощи больницы святого Пантелеймона Первого ТМО Львова Анастасия Дякивнич проинформировала, как уберечься от укусов, сообщают Новини.LIVE.

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Как уберечься от укуса змей

Следует иметь в виду, что гадюки водятся на Закарпатье, Львовщине, Полесье, а на Левобережье встречаются на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине.

Гадюка обыкновенная в траве. Иллюстративное фото: Викимедиа

Узнать гадюк очень просто: только у них на спине зигзагообразный узор и вертикальный разрез глазков. В Украине только у гадюк зрачки вертикальные. Зато полозы, ужи и медянка имеют круглые зрачки — это характерный признак семейства ужоподобных.

При встрече с любыми змеями надо вести себя спокойно и дать животному уползти, не провоцировать их — вы змеям не интересны и они не приходят к вам, чтобы специально укусить. Надо аккуратно пробираться через траву, чтобы не наступить на змею.

Лучше всего в поход иметь на ногах высокую обувь и заправленные в нее плотные штаны — это поможет уберечься от укуса, ведь змеи обычно жалят в ноги, говорит врач.

Необходимо позаботиться об аптечке первой помощи, куда на случай укуса положить бинты, антисептики и маркер (поможет обозначить место укуса и наблюдать отек в динамике).

Очень важно иметь в аптечке антигистаминные или противоаллергические препараты, так как яд может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Что делать в случае укуса змеи

Анастасия Дякивнич советует ни в коем случае не накладывать жгут на пораженную конечность. Достаточно просто обездвижить пораженную ногу или руку и дать ей поспать.

"Также не надо высасывать яд или доставать его другим способом. Достаточно просто обработать место антисептиком или водой место укуса, накрыть потом повязкой и обратиться за медицинской помощью в больницу", — говорит врач.

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