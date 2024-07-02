Як вберегтись від спеки 2024: перевірені лайфхаки від львів'ян

Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

На більшій частині території України цього тижня пануватиме спека. Максимальна температура до +37 °C очікується на півдні, сході та у центрі країни. Натомість у західних областях буде +23...+27 °C та сильні дощі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, якими лайфхаками користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.

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Більшість опитаних кажуть, п'ють багато води, гуляють біля фонтанів або охолоджуються в приміщеннях, де працюють кондиціонери. А також для комфортного сну накриваються вологими простирадлами.

"Мені допомагає від спеки вологий одяг. А перед сном я накриваюсь вологим простирадлом і тоді засинаю", — каже хлопець.

"Перед тим як відімкнуть світло, потрібно мати холодну пляшку з водою і їздити з нею у транспорті", — зазначає дівчина.

"Кава з льодом допомагає. А також гуляти біля фонтану або зайти кудись, де працює кондиціонер і там постояти", — ділиться жінка.

Як пояснюють фахівці у Львівському центрі контролю та профілактики хвороб, у спеку варто відмовитись від алкоголю та важкої їжі. А також:

Пити більше води, ніж зазвичай, навіть якщо не відчуваєте спрагу. Вода допомагає уникнути зневоднення.

Носити легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Це допоможе зменшити потовиділення та підвищити комфорт.

Намагатися не виходити на вулицю в період з 11:00 до 16:00, коли сонце найактивніше.

Наносити сонцезахисний крем з високим рівнем SPF на всі відкриті ділянки шкіри. Не забувати про капелюхи та сонцезахисні окуляри.

Якщо потрібно щось зробити на вулиці, плануйте це на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.

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