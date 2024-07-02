Як вберегтись від спеки 2024: перевірені лайфхаки від львів'ян

Як вберегтись від спеки — перевірені лайфхаки львів'ян
На більшій частині території України цього тижня пануватиме спека. Максимальна температура до +37 °C очікується на півдні, сході та у центрі країни. Натомість у західних областях буде +23...+27 °C та сильні дощі.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, якими лайфхаками користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.
Як вберегтись від спеки у місті
Більшість опитаних кажуть, п'ють багато води, гуляють біля фонтанів або охолоджуються в приміщеннях, де працюють кондиціонери. А також для комфортного сну накриваються вологими простирадлами.
"Мені допомагає від спеки вологий одяг. А перед сном я накриваюсь вологим простирадлом і тоді засинаю", — каже хлопець.
"Перед тим як відімкнуть світло, потрібно мати холодну пляшку з водою і їздити з нею у транспорті", — зазначає дівчина.
"Кава з льодом допомагає. А також гуляти біля фонтану або зайти кудись, де працює кондиціонер і там постояти", — ділиться жінка.
Як пояснюють фахівці у Львівському центрі контролю та профілактики хвороб, у спеку варто відмовитись від алкоголю та важкої їжі. А також:
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Пити більше води, ніж зазвичай, навіть якщо не відчуваєте спрагу. Вода допомагає уникнути зневоднення.
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Носити легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Це допоможе зменшити потовиділення та підвищити комфорт.
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Намагатися не виходити на вулицю в період з 11:00 до 16:00, коли сонце найактивніше.
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Наносити сонцезахисний крем з високим рівнем SPF на всі відкриті ділянки шкіри. Не забувати про капелюхи та сонцезахисні окуляри.
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Якщо потрібно щось зробити на вулиці, плануйте це на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.
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