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Як вберегтись від спеки — перевірені лайфхаки львів'ян

2 липня 2024 11:28
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Марта Байдака
Журналіст
Як вберегтись від спеки 2024: перевірені лайфхаки від львів'ян
Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На більшій частині території України цього тижня пануватиме спека. Максимальна температура до +37 °C очікується на півдні, сході та у центрі країни. Натомість у західних областях буде +23...+27 °C та сильні дощі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, якими лайфхаками користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води. 

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Більшість опитаних кажуть, п'ють багато води, гуляють біля фонтанів або охолоджуються в приміщеннях, де працюють кондиціонери. А також для комфортного сну накриваються вологими простирадлами.

"Мені допомагає від спеки вологий одяг. А перед сном я накриваюсь вологим простирадлом і тоді засинаю", — каже хлопець.

"Перед тим як відімкнуть світло, потрібно мати холодну пляшку з водою і їздити з нею у транспорті", — зазначає дівчина. 

"Кава з льодом допомагає. А також гуляти біля фонтану або зайти кудись, де працює кондиціонер і там постояти", — ділиться жінка.

Як пояснюють фахівці у Львівському центрі контролю та профілактики хвороб, у спеку варто відмовитись від алкоголю та важкої їжі. А також:

  • Пити більше води, ніж зазвичай, навіть якщо не відчуваєте спрагу. Вода допомагає уникнути зневоднення.

  • Носити легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Це допоможе зменшити потовиділення та підвищити комфорт.

  • Намагатися не виходити на вулицю в період з 11:00 до 16:00, коли сонце найактивніше. 

  •  Наносити сонцезахисний крем з високим рівнем SPF на всі відкриті ділянки шкіри. Не забувати про капелюхи та сонцезахисні окуляри.

  • Якщо потрібно щось зробити на вулиці, плануйте це на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.

Нагадаємо, ми раніше писали, як правильно поливати квіти у спеку.

Ми також писали, коли в Одесі очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть до +31 °C вдень, а морська вода прогріється до комфортних +23 °C. 

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