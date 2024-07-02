Как уберечься от жары 2024: проверенные лайфхаки от львовян

Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

На большей части территории Украины на этой неделе будет жара. Максимальная температура до +37 °C ожидается на юге, востоке и в центре страны. В западных областях будет +23...+27 °C и сильные дожди.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, какими лайфхаками пользуются, чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.

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Большинство опрошенных говорят, что пьют много воды, гуляют возле фонтанов или охлаждаются в помещениях, где работают кондиционеры. А также для комфортного сна накрываются влажными простынями.

"Мне помогает от жары влажная одежда. А перед сном я накрываюсь влажной простыней и тогда засыпаю", — говорит парень.

"Перед тем как отключить свет, нужно иметь холодную бутылку с водой и ездить с ней в транспорте", — отмечает девушка.

"Кофе со льдом помогает. А также гулять у фонтана или зайти куда-то, где работает кондиционер и там постоять", — делится женщина.

Как объясняют специалисты во Львовском центре контроля и профилактики болезней, в жару следует отказаться от алкоголя и тяжелой пищи. А также:

Пить больше воды чем обычно, даже если не испытываете жажду. Вода помогает избежать обезвоживания.

Носить легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Это поможет снизить потоотделение и повысить комфорт.

Пытаться не выходить на улицу в период с 11:00 до 16:00, когда солнце самое активное.

Наносите солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF на все открытые участки кожи. Не забывать о шляпах и солнцезащитных очках.

Если нужно что-то сделать на улице, планируйте это на утренние или вечерние часы, когда температура ниже.

Напомним, мы раньше писали, как правильно поливать цветы в жару.

Мы также писали, когда в Одессе ожидается жаркая погода. Столбики термометров покажут до +31 °C днем, а морская вода прогреется до комфортных +23 °C.