Вибори у Молдові 2024: що зміниться для України — опитування

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Reuters

В Молдові завершився перший тур виборів президента. За проміжними результатами лідирує чинна президентка Мая Санду. На другому місці — колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи зміниться щось в Україні після виборів у Молдові.

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Вибори у Молдові

Більшість опитаних вважають, що це вплине на Україну, як і будь-які вибори в інших країнах. Однак містяни занепокоєні тим, що жителі Молдови можуть обрати проросійського президента.

"Як на мене, зараз всі зовнішні рухи, які відбуваються у світі, мають свій вплив на Україну. Тому ці вибори будуть мати якісь наслідки", — каже дівчина.

"Звісно. Якщо буде проросійський курс, то напевно щось зміниться і вплине на політику в Україну", — зазначає жінка.

"Вибори в Молдові звичайно повпливають на ситуацію в Україні. Звісно, якщо буде проросійське керівництво, це нам буде не на користь, а якщо буде керівництво прогресивне, то нам це буде на користь", — наголошує львів'янка.

До слова, другий тур виборів відбудеться за два тижні, 3 листопада. Також, спостерігачі назвали вибори у Молдові вирішальним визначенням майбутнього напрямку країни — буде вона мати тісніші зв’язки з Європою і Заходом чи більше орієнтуватиметься на Росію.

Нагадаємо, ми раніше писали, що РФ хоче здолати кандидатку у президенти Молдови електоральним спамом.

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