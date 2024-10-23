Выборы в Молдове 2024: что изменится для Украины — опрос

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Reuters

В Молдове завершился первый тур выборов президента. По промежуточным результатам лидирует действующая президент Майя Санду. На втором месте — бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, изменится ли что-нибудь в Украине после выборов в Молдове.

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Большинство опрошенных считают, что это повлияет на Украину, как и на любые выборы в других странах. Однако горожане обеспокоены тем, что жители Молдовы могут избрать пророссийского президента.

"По-моему, сейчас все внешние движения, происходящие в мире, имеют свое влияние на Украину. Поэтому эти выборы будут иметь какие-то последствия", — говорит девушка.

"Конечно. Если будет пророссийский курс, то наверняка что-нибудь изменится и повлияет на политику в Украине", — отмечает женщина.

"Выборы в Молдове безусловно повлияют на ситуацию в Украине. Конечно, если будет пророссийское руководство, это нам будет не на пользу, а если будет прогрессивное руководство, то нам это будет на пользу", — отмечает львовянка.

К слову, второй тур выборов состоится через две недели, 3 ноября. Также наблюдатели назвали выборы в Молдове решающим определением будущего направления страны — будет ли она иметь более тесные связи с Европой и Западом или больше ориентироваться на Россию.

Напомним, мы ранее писали, что РФ хочет одолеть кандидата в президенты Молдовы электоральным спамом.

Мы также писали, что таможенники сообщили об ограничении движения на пункте пропуска с Молдовой.