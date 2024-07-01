Графіки відключень світла у Львівській області 2 липня

Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в понеділок, 1 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Як відключатимуть світло у Львівській області 2 липня

Причиною тривалих обмежень електропостачання є значне зростання споживання через спеку. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують. Упродовж всієї доби одночасно залучатимуть три черги відключень.

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. З 00:00 до 24:00 триватимуть відключення трьох черг (червоні та білі клітинки постійного графіку).

Графіки відключень світла у Львівській області

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

Також в обленерго зазначили, що непобутові споживачі питають їх про те, де можна дізнатися свій EIC-код майданчика вимірювання або точки обліку — унікальний код, який використовується для ідентифікації точки комерційного обліку електроенергії. Цей код необхідний для реєстрації в чат-ботах "Львівобленерго Бізнес" для юридичних клієнтів.

Дізнатися EIC-код можна:

у "Персональному кабінеті" (Загальна інформація про споживача);

у договорі з "Львівобленерго";

у кол-центрі після ідентифікації споживача оператором.

Переваги чат-ботів для бізнесу

У чат-ботах "Львівобленерго Бізнес "користувачі мають можливість:

дізнаватися про відключення електроенергії з орієнтовним часом відновлення електроживлення;

перевірити свою групу відключень у випадку впровадження графіків;

отримувати попередження про планові роботи;

відправити повідомлення у диспетчерську службу про відсутність електроенергії.

Нагадаємо, українські приватні підприємці можуть отримати кредити від банків для встановлення нових електростанцій. Таким чином бізнес зможе долучитися до відновлення української енергетики.

Раніше голова уряду Денис Шмигаль закликав представників бізнесу обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання. Це потрібно задля економії електроенергії.