Графики отключения света во Львовской области 2 июля

Как будут отключать свет во Львовской области завтра — графики
Во вторник, 2 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.
Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".
Как будут отключать свет во Львовской области 2 июля
Причиной длительных ограничений электроснабжения является значительный рост потребления из-за жары. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют. На протяжении всех суток одновременно будут задействовать три очереди отключений.
В "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. С 00:00 до 24:00 будут продолжаться отключения трех очередей (красные и белые ячейки постоянного графика).
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.
Также в облэнерго отметили, что небытовые потребители спрашивают их о том, где можно узнать свой EIC-код площадки измерения или точки учета — уникальный код, используемый для идентификации точки коммерческого учета электроэнергии. Этот код необходим для регистрации в чат-ботах "Львовоблэнерго Бизнес" для юридических клиентов.
Узнать EIC-код можно:
- в "Персональном кабинете" (Общая информация о потребителе);
- в договоре с "Львовоблэнерго";
- в колл-центре после идентификации потребителя оператором.
Преимущества чат-ботов для бизнеса
В чат-ботах "Львовоблэнерго Бизнес" пользователи имеют возможность:
- узнавать об отключении электроэнергии с ориентировочным временем восстановления электропитания;
- проверить свою группу отключений при внедрении графиков;
- получать предупреждение о плановых работах;
- отправить уведомление в диспетчерскую службу об отсутствии электроэнергии.
Напомним, украинские частные предприниматели могут получить кредиты от банков для установки новых электростанций. Таким образом, бизнес сможет приобщиться к возобновлению украинской энергетики.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль призвал представителей бизнеса ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Это необходимо для экономии электроэнергии.
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