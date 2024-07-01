Графики отключения света во Львовской области 2 июля

Человек зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

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Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Как будут отключать свет во Львовской области 2 июля

Причиной длительных ограничений электроснабжения является значительный рост потребления из-за жары. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют. На протяжении всех суток одновременно будут задействовать три очереди отключений.

В "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. С 00:00 до 24:00 будут продолжаться отключения трех очередей (красные и белые ячейки постоянного графика).

Графики отключения света во Львовской области.

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

Также в облэнерго отметили, что небытовые потребители спрашивают их о том, где можно узнать свой EIC-код площадки измерения или точки учета — уникальный код, используемый для идентификации точки коммерческого учета электроэнергии. Этот код необходим для регистрации в чат-ботах "Львовоблэнерго Бизнес" для юридических клиентов.

Узнать EIC-код можно:

в "Персональном кабинете" (Общая информация о потребителе);

в договоре с "Львовоблэнерго";

в колл-центре после идентификации потребителя оператором.

Преимущества чат-ботов для бизнеса

В чат-ботах "Львовоблэнерго Бизнес" пользователи имеют возможность:

узнавать об отключении электроэнергии с ориентировочным временем восстановления электропитания;

проверить свою группу отключений при внедрении графиков;

получать предупреждение о плановых работах;

отправить уведомление в диспетчерскую службу об отсутствии электроэнергии.

Напомним, украинские частные предприниматели могут получить кредиты от банков для установки новых электростанций. Таким образом, бизнес сможет приобщиться к возобновлению украинской энергетики.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль призвал представителей бизнеса ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Это необходимо для экономии электроэнергии.