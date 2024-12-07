Графік відключення світла у Львові 8 грудня від Укренерго

Енергетик працює над відновленням лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У Львові 8 грудня будуть застосовані стабілізаційні відключення електроенергії. Для побутових споживачів буде діяти одна черга обмежень.

Про це повідомили в Укренерго.

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Відповідно до графіка, з 14:00 до 18:00 буде обмежено електропостачання для побутових споживачів.

Для бізнесу та промисловості обмеження будуть діяти з 09:00 до 19:00.

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми після масованої атаки на інфраструктуру 28 листопада, і поступово ситуація покращується.

Час застосування відключень може змінюватися протягом доби, тому для отримання актуальної інформації слід звертатися до офіційних джерел обленерго в соцмережах. Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі складно спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.