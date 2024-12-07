График отключения света во Львове 8 декабря от Укрэнерго

Как будут отключать свет во Львове завтра — графики от Укрэнерго
Во Львове 8 декабря будут применены стабилизационные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь ограничений.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 8 декабря
Согласно графику, с 14:00 до 18:00 будет ограничено электроснабжение для бытовых потребителей.
Для бизнеса и промышленности ограничения будут действовать с 09:00 до 19:00.
Энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистемы после массированной атаки на инфраструктуру 28 ноября и постепенно ситуация улучшается.
Время применения отключений может изменяться в течение суток, поэтому для получения актуальной информации следует обращаться на официальные страницы облэнерго в соцсетях. Потребителей просят экономно использовать электроэнергию.
Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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