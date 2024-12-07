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Как будут отключать свет во Львове завтра — графики от Укрэнерго

7 декабря 2024 22:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
График отключения света во Львове 8 декабря от Укрэнерго
Энергетик работает над восстановлением линии электропередач. Фото: ДТЭК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во Львове 8 декабря будут применены стабилизационные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь ограничений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Графики отключения света 8 декабря

Согласно графику, с 14:00 до 18:00 будет ограничено электроснабжение для бытовых потребителей.

Для бизнеса и промышленности ограничения будут действовать с 09:00 до 19:00.

Энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистемы после массированной атаки на инфраструктуру 28 ноября и постепенно ситуация улучшается.

Время применения отключений может изменяться в течение суток, поэтому для получения актуальной информации следует обращаться на официальные страницы облэнерго в соцсетях. Потребителей просят экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения
Графики отключения света. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

Львов Укрэнерго отключения света свет графики отключений света

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