Графік відключення світла у Львові на 2 грудня — коли чекати на обмеження

Аварійна бригада ремонтує електромережу. Ілюстративне фото: Львівобленерго

У Львівській області 2 грудня буде запроваджено планові відключення світла для всіх споживачів. Обмеження електроенергії діятимуть з 07:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Відключення світла на Львівщині 2 грудня

У понеділок, 2 грудня, на Львівщині діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджуватимуть протягом всього дня — з 07:00 до 22:00.

Згідно з графіком, кожна черга матиме визначений час, коли світло буде відсутнє. Детальний розклад для кожної групи опублікували у Львівобленерго.

Графік відключення світла у Львівській області. Фото: Львівобленерго

Зауважимо, стабілізаційні відключення здійснюються за вказівкою НЕК "Укренерго" з метою збалансування енергосистеми країни. Жителів закликають стежити за оновленнями графіків, а також раціонально споживати електроенергію у періоди, коли світло є.

Нагадаємо, у Києві 2 грудня також діятимуть стабілізаційні відключення світла протягом усього дня. У ДТЕК оприлюднили графік відключень електроенергії для шести груп споживачів.

Раніше ми писали, що в Укренерго повідомляли про те, що 2 грудня для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть з 06:00 до 22:00.