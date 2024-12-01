Графік відключення світла у Львові на 2 грудня — коли чекати на обмеження

Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра — графік відключень
У Львівській області 2 грудня буде запроваджено планові відключення світла для всіх споживачів. Обмеження електроенергії діятимуть з 07:00 до 22:00.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Відключення світла на Львівщині 2 грудня
У понеділок, 2 грудня, на Львівщині діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджуватимуть протягом всього дня — з 07:00 до 22:00.
Згідно з графіком, кожна черга матиме визначений час, коли світло буде відсутнє. Детальний розклад для кожної групи опублікували у Львівобленерго.
Зауважимо, стабілізаційні відключення здійснюються за вказівкою НЕК "Укренерго" з метою збалансування енергосистеми країни. Жителів закликають стежити за оновленнями графіків, а також раціонально споживати електроенергію у періоди, коли світло є.
Нагадаємо, у Києві 2 грудня також діятимуть стабілізаційні відключення світла протягом усього дня. У ДТЕК оприлюднили графік відключень електроенергії для шести груп споживачів.
Раніше ми писали, що в Укренерго повідомляли про те, що 2 грудня для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть з 06:00 до 22:00.
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