График отключения света во Львове на 2 декабря — когда ждать ограничения

Как будут выключать свет на Львовщине завтра — график отключений
Во Львовской области 2 декабря будут введены плановые отключения света для всех потребителей. Ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Отключение света во Львовской области 2 декабря
В понедельник, 2 декабря, на Львовщине будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Ограничения будут вводить в течение всего дня — с 07:00 до 22:00.
Согласно графику, каждая очередь будет иметь определенное время, когда свет будет отсутствовать. Подробное расписание для каждой группы опубликовали во Львовоблэнерго.
Заметим, стабилизационные отключения осуществляются по указанию НЭК "Укрэнерго" с целью сбалансирования энергосистемы страны. Жителей призывают следить за обновлениями графиков, а также рационально потреблять электроэнергию в периоды, когда свет есть.
Напомним, в Киеве 2 декабря также будут действовать стабилизационные отключения света в течение всего дня. В ДТЭК обнародован график отключений электроэнергии для шести групп потребителей.
Ранее мы писали, что в Укрэнерго сообщали о том, что 2 декабря для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.
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