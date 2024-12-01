График отключения света во Львове на 2 декабря — когда ждать ограничения

Аварийная бригада ремонтирует электросеть. Иллюстративное фото: Львовоблэнерго

Во Львовской области 2 декабря будут введены плановые отключения света для всех потребителей. Ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, на Львовщине будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Ограничения будут вводить в течение всего дня — с 07:00 до 22:00.

Согласно графику, каждая очередь будет иметь определенное время, когда свет будет отсутствовать. Подробное расписание для каждой группы опубликовали во Львовоблэнерго.

График отключения света в Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Заметим, стабилизационные отключения осуществляются по указанию НЭК "Укрэнерго" с целью сбалансирования энергосистемы страны. Жителей призывают следить за обновлениями графиков, а также рационально потреблять электроэнергию в периоды, когда свет есть.

Напомним, в Киеве 2 декабря также будут действовать стабилизационные отключения света в течение всего дня. В ДТЭК обнародован график отключений электроэнергии для шести групп потребителей.

Ранее мы писали, что в Укрэнерго сообщали о том, что 2 декабря для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.