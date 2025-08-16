Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Як врятувати безпритульних тварин — поради зоозахисника

Як врятувати безпритульних тварин — поради зоозахисника

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:30
Всесвітній день безпритульних тварин 2025 — поради, як врятувати та допомогти
Орест Залипський. Фото: Новини.LIVE

Щороку в третю суботу серпня світ відзначає Всесвітній день безпритульних тварин. Як кажуть зоозахисники, проблема чотирилапих без дому не зникне без відповідальності людей та чіткого законодавства.

Де рятують собак і котів із вулиці та навіть з прифронтових територій, чому головною причиною безпритульності залишається людська байдужість і як кожен може змінити ситуацію, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Всесвітній день безпритульних тварин

За словами керівника "Домівки врятованих тварин" Ореста Залипського, головна проблема безпритульності тварин — це відсутність відповідальності за домашніх улюбленців.

"Люди залишають напризволяще нестерилізованих, некастрованих тварин. Вони розмножуються. Люди заводять тварин без жодної відповідальності, а потім вони опиняються на вулиці", — каже керівник "Домівки".

Домівка врятованих тварин у Львові
"Домівка врятованих тварин" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Притулок для тварин у Львові
Притулок для тварин у Львові. Фото: Новини.LIVE

Якби в Україні було чітке зобовʼязання чипувати та ідентифікувати домашніх тварин, ситуація могла б змінитися, каже Залипський.

"У нас воно таке дорадче — ви можете чипувати або можете не чипувати. Вас ніхто не притягне до відповідальності, якщо тварина не зареєстрована. А от закон про захист тварин від жорстокого поводження вже покращився. Тепер можна притягнути до відповідальності навіть за те, що ви залишили тварину на вулиці", — наголошує Залипський.

Тварина у притулку Львова
Лисиця у притулку. Фото: Новини.LIVE
Врятовані тварини у Львові
Морські свинки. Фото: Новини.LIVE

До слова, сьогодні в "Домівці" близько півтори тисячі тварин зовсім різних видів. З них близько двісті сорока котів і сто двадцяти собак. Також "Домівка" рятує й тих, хто опинився в зоні бойових дій.

"У нас є тварини з фронту — собаки, коти. Ми маємо багато запитів на евакуацію. І навіть коли люди самі привозять їх до нас, ми завжди залишаємо місце саме для таких тварин", — пояснює керівник притулку.

Домівка врятованих тварин
Птахи у "Домівці врятованих тварин". Фото: Новини.LIVE
Врятовані коти у Львові
Врятовані тварини. Фото: Новини.LIVE

Притулок у Львові відкритий для кожного, хто готовий допомогти.

"Можна прийти і погуляти із собакою, можна допомогти нашим кіперам, доглядальникам. Роботи вистачає для всіх. Як Львів відкритий світу, так і ми відкриті людям", — каже Орест Залипський.

Собаки в притулку
Собаки у притулку. Фото: Новини.LIVE
Домівка врятованих тварин у Львові
Кіт. Фото: Новини.LIVE

До слова, Всесвітній день безпритульних тварин відзначають з 1992 року за ініціативи International Society for Animal Rights. Мета — привернути увагу до проблеми безпритульності, популяризувати адопцію та стерилізацію тварин. Цього дня по всьому світу проходять благодійні акції, ярмарки, інформаційні кампанії та запалюють свічки пам’яті на честь тварин, які так і не знайшли дім.

Нагадаємо, ми раніше писали, як живуть тварини в Одеському зоопарку під час війни

Ми також писали, яку рідкісну пташку помітили поблизу Чорнобиля.

Львів зоозахисники тварини Україна порятунок бездомні тварини
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації