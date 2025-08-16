Всесвітній день безпритульних тварин 2025 — поради, як врятувати та допомогти

Орест Залипський. Фото: Новини.LIVE

Щороку в третю суботу серпня світ відзначає Всесвітній день безпритульних тварин. Як кажуть зоозахисники, проблема чотирилапих без дому не зникне без відповідальності людей та чіткого законодавства.

Де рятують собак і котів із вулиці та навіть з прифронтових територій, чому головною причиною безпритульності залишається людська байдужість і як кожен може змінити ситуацію, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Всесвітній день безпритульних тварин

За словами керівника "Домівки врятованих тварин" Ореста Залипського, головна проблема безпритульності тварин — це відсутність відповідальності за домашніх улюбленців.

"Люди залишають напризволяще нестерилізованих, некастрованих тварин. Вони розмножуються. Люди заводять тварин без жодної відповідальності, а потім вони опиняються на вулиці", — каже керівник "Домівки".

"Домівка врятованих тварин" у Львові.

Притулок для тварин у Львові.

Якби в Україні було чітке зобовʼязання чипувати та ідентифікувати домашніх тварин, ситуація могла б змінитися, каже Залипський.

"У нас воно таке дорадче — ви можете чипувати або можете не чипувати. Вас ніхто не притягне до відповідальності, якщо тварина не зареєстрована. А от закон про захист тварин від жорстокого поводження вже покращився. Тепер можна притягнути до відповідальності навіть за те, що ви залишили тварину на вулиці", — наголошує Залипський.

Лисиця у притулку.

Морські свинки.

До слова, сьогодні в "Домівці" близько півтори тисячі тварин зовсім різних видів. З них близько двісті сорока котів і сто двадцяти собак. Також "Домівка" рятує й тих, хто опинився в зоні бойових дій.

"У нас є тварини з фронту — собаки, коти. Ми маємо багато запитів на евакуацію. І навіть коли люди самі привозять їх до нас, ми завжди залишаємо місце саме для таких тварин", — пояснює керівник притулку.

Птахи у "Домівці врятованих тварин".

Врятовані тварини.

Притулок у Львові відкритий для кожного, хто готовий допомогти.

"Можна прийти і погуляти із собакою, можна допомогти нашим кіперам, доглядальникам. Роботи вистачає для всіх. Як Львів відкритий світу, так і ми відкриті людям", — каже Орест Залипський.

Собаки у притулку.

Кіт.

До слова, Всесвітній день безпритульних тварин відзначають з 1992 року за ініціативи International Society for Animal Rights. Мета — привернути увагу до проблеми безпритульності, популяризувати адопцію та стерилізацію тварин. Цього дня по всьому світу проходять благодійні акції, ярмарки, інформаційні кампанії та запалюють свічки пам’яті на честь тварин, які так і не знайшли дім.

