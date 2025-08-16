Всемирный день бездомных животных 2025 — советы, как спасти и помочь

Орест Залипский. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно в третью субботу августа мир отмечает Всемирный день бездомных животных. Как говорят зоозащитники, проблема четвероногих без дома не исчезнет без ответственности людей и четкого законодательства.

Где спасают собак и кошек с улицы и даже с прифронтовых территорий, почему главной причиной бездомности остается человеческое равнодушие и как каждый может изменить ситуацию, читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Всемирный день бездомных животных

По словам, руководителя "Дома спасенных животных" Ореста Залипского, главная проблема бездомности животных — это отсутствие ответственности за домашних любимцев.

"Люди оставляют на произвол судьбы не стерилизованных, не кастрированных животных. Они размножаются. Люди заводят животных без всякой ответственности, а потом они оказываются на улице", — говорит руководитель Дома.

"Дом спасенных животных" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Приют для животных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Если бы в Украине было четкое обязательство чипировать и идентифицировать домашних животных, ситуация могла бы измениться, говорит Залипский.

"У нас оно такое совещательное — вы можете чипировать или можете не чипировать. Вас никто не привлечет к ответственности, если животное не зарегистрировано. А вот закон о защите животных от жестокого обращения уже улучшился. Теперь можно привлечь к ответственности даже за то, что вы оставили животное на улице", — отмечает Залипский.

Лиса в приюте. Фото: Новини.LIVE

Морские свинки. Фото: Новини.LIVE

К слову, сегодня в "Доме" около полутора тысяч животных совершенно разных видов. Из них около двести сорока котов и сто двадцать собак. Также "Дом" спасает и тех, кто оказался в зоне боевых действий.

"У нас есть животные с фронта — собаки, коты. Мы имеем много запросов на эвакуацию. И даже когда люди сами привозят их к нам, мы всегда оставляем место именно для таких животных", — объясняет руководитель приюта.

Птицы в "Доме спасенных животных". Фото: Новини.LIVE

Спасенные животные. Фото: Новини.LIVE

Приют во Львове открыт для каждого, кто готов помочь.

"Можно прийти и погулять с собакой, можно помочь нашим киперам, смотрителям. Работы хватает для всех. Как Львов открыт миру, так и мы открыты людям", — говорит Орест Залипский.

Собаки в приюте. Фото: Новини.LIVE

Кот. Фото: Новини.LIVE

К слову, Всемирный день бездомных животных отмечают с 1992 года по инициативе International Society for Animal Rights. Цель — привлечь внимание к проблеме бездомности, популяризировать адопцию и стерилизацию животных. В этот день по всему миру проходят благотворительные акции, ярмарки, информационные кампании и зажигают свечи памяти в честь животных, которые так и не нашли дом.

Напомним, мы ранее писали, как живут животные в Одесском зоопарке во время войны.

Мы также писали, какую редкую птичку заметили вблизи Чернобыля.