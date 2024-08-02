Збільшення податків для українців: хто буде донатити на армії — думки львів'ян

Площа перед пам'ятником Тарасу Шевченкові. Фото: Новини.LIVE

Днями Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає запровадження підвищення податків на 140 млрд гривень, зокрема, коштом нового рівня військового збору, акцизів та інших податкових заходів. Зокрема, ставка військового збору із заробітної плати найманих працівників може підвищитись у кілька разів — з 1,5% до 5%.

Новини.LIVE запитали у респондентів у Львові, чи вплине збільшення податків для фінансування сектору оборони на їхні донати для армії.

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Збільшення податків та донати для армії

Думки людей розділились. Одні кажуть, запровадження збільшення оподаткування потрібне, адже будь-якими методами треба допомагати армії. Інші впевнені, що донатити люди стануть менше, а допомагати військовим потрібно цільово, щоб знати, що гроші були скеровані точно військовим.

"Я вважаю, що треба збільшувати податки, треба допомагати країні", — каже жінка.

"Як на мене, це правильно, я думаю так повинно бути, бо ЗСУ потребують грошей. Я б і платив, і донатив так само. Я думаю, той хто хоче донатити, той і буде донатити", — наголошує чоловік.

"Я вважаю, це правильно збільшувати податки на військо, але головне, щоб ці кошти справді йшли цільово", — додає жінка.

"Як на мене, більше ефективніше працює адресна допомога. От я доначу постійно і конкретним людям, фондам. Я бачу звіт, я бачу ті речі, які купують. Як це буде з оподаткуванням, то це психологічний момент, бо людина не буде бачити кінцевого результату", — переконана опитана львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Раді обговорюють альтернативний план як не збільшувати податки для українців.

Ми також писали, що український бізнес закликає уряд не підвищувати податки і не ухвалювати відповідний законопроєкт №11416, який вже зареєстровано у Верховній Раді.