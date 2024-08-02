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Как увеличение налогов может повлиять на донаты украинцев — мнения львовян

2 августа 2024 06:00
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Увеличение налогов для украинцев: кто будет донатить на армии — мнения львовян
Площадь перед памятником Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

На днях Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение повышения налогов на 140 млрд гривен, в частности, за счет нового уровня военного сбора, акцизов и других налоговых мер. К слову, ставка военного сбора по заработной плате наемных работников может повыситься в несколько раз  — с 1,5% до 5%.

Новини.LIVE спросили у респондентов во Львове, повлияет ли увеличение налогов для финансирования сектора обороны на их донаты для армии.

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Мнения людей разделились. Одни говорят, что введение увеличения налогообложения нужно, ведь любыми методами надо помогать армии. Другие уверены, что донатить люди станут меньше, а помогать военным нужно целенаправленно, чтобы знать, что деньги были переданы точно военным.

"Я считаю, нужно увеличивать налоги, нужно помогать стране", — говорит женщина.

"Как по мне, это правильно, я думаю так должно быть, потому что ВСУ нуждаются в деньгах. Я бы и платил, и донатил так же. Я думаю, тот, кто хочет донатить, тот и будет донатить", — отмечает мужчина.

"Я считаю, это правильно увеличивать налоги на войско, но главное, чтобы эти средства действительно шли целенаправленно", — добавляет женщина.

"Как по мне, более эффективнее работает адресная помощь. Вот я доначу постоянно и конкретным людям, фондам. Я вижу отчет, я вижу те вещи, которые покупают. Как это будет с налогообложением, это психологический момент, потому что человек не будет видеть конечного результата", — убеждена опрошенная львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что в Раде обсуждают альтернативный план, как не увеличивать налоги для украинцев.

Мы также писали, что украинский бизнес призывает правительство не повышать налоги и не принимать соответствующий законопроект №11416, уже зарегистрированный в Верховной Раде.

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