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Як живе Львів, коли температура повітря сягнула -16 °C — фоторепортаж Новини.LIVE

10 січня 2024 13:51
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Марта Байдака
Журналіст
Яка живе Львів коли температура повітря сягнула -16 °C — фоторепортаж
Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові третій день поспіль температура опускається до   -16 °C. Попри мороз, вулиці жваві: місцеві жителі поспішають у справах. По місту гуляє багато туристів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Люди в мороз у Львові. Фото: Новини.LIVE
Люди на зупинці автотранспорту. Фото: Новини.LIVE​​​​
Хлопець на велосипеді в мороз. Фото: Новини.LIVE
Жінка продає газети. Фото: Новини.LIVE
Хлопці сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
Чоловік та жінка на площі перед пам'ятником Шевченка. Фото: Новини.LIVE
Люди на автобусінй зупинці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.

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