Яка живе Львів коли температура повітря сягнула -16 °C — фоторепортаж

Як живе Львів, коли температура повітря сягнула -16 °C — фоторепортаж Новини.LIVE
10 січня 2024 13:51
Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
У Львові третій день поспіль температура опускається до -16 °C. Попри мороз, вулиці жваві: місцеві жителі поспішають у справах. По місту гуляє багато туристів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Нагадаємо, ми раніше писали, що Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.
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