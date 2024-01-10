Яка живе Львів коли температура повітря сягнула -16 °C — фоторепортаж

Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

У Львові третій день поспіль температура опускається до -16 °C. Попри мороз, вулиці жваві: місцеві жителі поспішають у справах. По місту гуляє багато туристів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Люди в мороз у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди на зупинці автотранспорту. Фото: Новини.LIVE​​​​

Хлопець на велосипеді в мороз. Фото: Новини.LIVE

Жінка продає газети. Фото: Новини.LIVE

Хлопці сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Чоловік та жінка на площі перед пам'ятником Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Люди на автобусінй зупинці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, що Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.