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Как живет Львов, когда температура воздуха достигла -16 °C — фоторепортаж Новини.LIVE

10 января 2024 13:51
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Какая живет Львов, когда температура воздуха достигла -16 °C — фоторепортаж
Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове третий день температура опускается до -16 °C. Несмотря на мороз, улицы оживлены: местные жители спешат по делам. По городу гуляет много туристов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Люди в мороз во Львове. Фото: Новини.LIVE
Люди на остановке автотранспорта. Фото: Новини.LIVE
Парень на велосипеде в мороз. Фото: Новини.LIVE
Женщина продает газеты. Фото: Новини.LIVE
Ребята сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
Мужчина и женщина на площади перед памятником Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Люди на автобусной остановке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы ранее писали, что Украину покроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.

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