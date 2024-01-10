Какая живет Львов, когда температура воздуха достигла -16 °C — фоторепортаж

Как живет Львов, когда температура воздуха достигла -16 °C — фоторепортаж Новини.LIVE
10 января 2024 13:51
Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Во Львове третий день температура опускается до -16 °C. Несмотря на мороз, улицы оживлены: местные жители спешат по делам. По городу гуляет много туристов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Напомним, мы ранее писали, что Украину покроют сильные морозы. Больше температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.
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