Скільки коштує бензин у Львові 10 березня

Ціни на бензин у Львові 10 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на бензин в Україні продовжують коливатися через загострення ситуації на Близькому Сході. Нестабільна ситуація з вартістю пального не оминула й Львів — там ціни на пальне відрізняються залежно від автозаправної станції.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 10 березня.

Реклама

Читайте також:

Ціни на пальне у Львові на АЗС Ukrnafta 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на бензин у Львові 10 березня

У Львові продовжують змінюватися ціни на пальне. Зокрема, на АЗС мережі Ukrnafta сьогодні водіям пропонують таку вартість літра пального:

Бензин А-92 — 65,99 грн за літр;

Бензин А-95 — 68,99 грн за літр;

Бензин А-95 (покращений) — 71,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — 69,99 грн за літр.

Таким чином, на львівських заправках мережі ціни на бензин і дизель залишаються на досить високому рівні. Водночас вартість пального може відрізнятися залежно від конкретної АЗС, району міста та типу пального.

Ціни на пальне у Львові на АЗС WOG 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Львові станом на 10 березня на АЗС мережі WOG, яка є однією з найбільших мереж заправок в Україні, водіям пропонують такі ціни за літр пального:

Дизельне пальне (ДП, євро 5) — 75,99 грн за літр;

ДП+ (покращене дизельне пальне, Mustang) — 78,99 грн за літр;

Бензин А-95 — 70,99 грн за літр;

Бензин А-95+ (преміальне пальне) — 73,99 грн за літр.

Вартість пального на АЗС ОККО у Львові 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, станом на 10 березня на АЗС мережі OKKO водіям пропонують такі ціни за літр пального у Львові:

Бензин Pulls 95 (преміальний) — 73,99 грн за літр;

Бензин А-95 Євро — 70,99 грн за літр;

Pulls дизель (покращене ДП) — 78,99 грн за літр;

Дизельне пальне Євро (ДП) — 75,99 грн за літр;

Автомобільний газ — 41,99 грн за літр.

Середні ціни на пальне на Львівщині 10 березня

Скриншот цін на пальне 10 березня/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини 10 березня

Скриншот цін на бензин 10 березня/Мінфін

Сьогодні ми інформували про ціни на бензин у Києві 10 березня. На столичних АЗС вартість пального знову зростає. Бензин А-95 на великих мережевих АЗС продають у межах від 68,90 до 70,99 грн за літр.

Також стало відомо, що в країнах Європи ціни на бензин теж почали зростати. Відтак, літр пального у Німеччині коштує більш ніж 2 євро. Зростання цін також відбулося у Польщі — бензин приблизно на 40 євроцентів (≈20 грн).

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна висловлювала занепокоєння щодо ситуації на паливному ринку. За її словами, вартість бензину в Україні теоретично може зрости навіть до 150 гривень за літр.