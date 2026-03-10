Видео
Україна
Видео

Главная Львов Стоимость бензина во Львове на АЗС сегодня

Стоимость бензина во Львове на АЗС сегодня

Дата публикации 10 марта 2026 15:01
Стоимость топлива во Львове 10 марта на АЗС
Цены на бензин во Львове 10 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине продолжают колебаться и расти, в том числе и во Львове. Там сегодня цены отличаются в зависимости от АЗС.

Об этом информирует Новини.LIVE во вторник, 10 марта.

Читайте также:
Ціни на бензин у Львові 10 березня
Цены на топливо во Львове на АЗС Ukrnafta 10 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на бензин во Львове 10 марта

Во Львове продолжают меняться цены на топливо. В частности, на АЗС сети Ukrnafta сегодня водителям предлагают такую стоимость литра топлива:

  • Бензин А-92 — 65,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 — 68,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 (улучшенный) — 71,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо (ДТ) — 69,99 грн за литр.

Таким образом, на львовских заправках сети цены на бензин и дизель остаются на достаточно высоком уровне. В то же время стоимость топлива может отличаться в зависимости от конкретной АЗС, района города и типа горючего.

Скільки коштує бензин у Львові 10 березня
Цены на топливо во Львове на АЗС WOG 10 марта. Фото: Новини.LIVE

В то же время во Львове по состоянию на 10 марта на АЗС сети WOG, которая является одной из крупнейших сетей заправок в Украине, водителям предлагают такие цены за литр топлива:

  • Дизельное топливо (ДТ) — 75,99 грн за литр;
  • ДТ+ (улучшенное дизельное топливо) — 78,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 — 70,99 грн за литр;
  • Бензин А-95+ (премиальное топливо) — 73,99 грн за литр.
Вартість бензину у Львові 10 березня
Стоимость топлива на АЗС ОККО во Львове 10 марта. Фото: Новини.LIVE

В частности, по состоянию на 10 марта на АЗС сети OKKO водителям предлагают такие цены за литр топлива во Львове:

  • Бензин Pulls 95 (премиальный) — 73,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 Евро — 70,99 грн за литр;
  • Pulls дизель (улучшенное ДТ) — 78,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо Евро (ДТ) — 75,99 грн за литр;
  • Автомобильный газ — 41,99 грн за литр.

Средние цены на топливо на Львовщине 10 марта

Ціни на пальне на Львівщині 10 березня
Скриншот цен на топливо 10 марта/Минфин

Цены на АЗС Львовщины 10 марта

Ціни на АЗС Львівщини 10 березня
Скриншот цен на бензин 10 марта/Минфин

Сегодня мы информировали о ценах на бензин в Киеве 10 марта. На столичных АЗС стоимость топлива снова растет. Бензин А-95 на крупных сетевых АЗС продают в пределах от 68,90 до 70,99 грн за литр.

Также стало известно, что в странах Европы цены на бензин тоже начали расти. Следовательно, литр топлива в Германии стоит более 2 евро. Рост цен также произошел в Польше — бензин примерно на 40 евроцентов (≈20 грн).

Ранее народный депутат Нина Южанина выражала обеспокоенность по поводу ситуации на топливном рынке. По ее словам, стоимость бензина в Украине теоретически может вырасти даже до 150 гривен за литр.

цены на топливо бензин АЗС дизтопливо Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
