Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни

Львів, площа Ринок

Попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, ринок нерухомості продовжує активно розвиватися як в країні, так і в Львові. Водночас змінюється вартість житла та портрет покупця. Деталі Новини.LIVE дізнавалися у керівниці агенції нерухомості, членкині львівського об'єднання рієлторів та спілки фахівців нерухомого майна України Руслани Артим.

— Кого заселяли?

— Нерухомість завжди була і є базовою потребою людей. Тому під час критичних ситуацій потреба в житлі не змінюється, вона залишається.

З перших годин від початку повномасштабного вторгнення рієлтори працювали. У мене ще за п'ять днів до повномасштабного вторгнення люди почали активно бронювати квартири.

Перший дзвінок у мене був від клієнтів з Києва о 5:30 ранку, які сказали, що вони їдуть у Львів, це було дуже моторошно. Насправді рієлтори взяли велике навантаження на себе, бо ми були перші, до кого дзвонили люди.

— Якою була роль рієлторів у перші дні повномасштабного вторгнення?

— Я завжди транслювала — звертайтесь до рієлторів, тому що у шоці були всі: як власники, так і наші клієнти. Власники поділились на кілька типів: одні приймали безкоштовно, другі — за шалено великими цінами, треті —закривали свої оселі і нікого не пускали. Тому перших два тижні ми були психологами та дипломатами, тому що в нас було дві сторони, які боялися один одного.

— Якою була вартість житла?

— Вартість житла була різна, все залежало від людей. Когось ми заселяли безкоштовно, інші мали середні статки, а були й ті, які їхали з великою сумою грошей і хотіли хороші умови. У перші тижні війни у нас стали клієнтами люди, які ніколи не були у ролі орендарів, вони не знали умови укладання договору оренди.

Попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, ринок нерухомості продовжує активно розвиватися як в країні, так і у Львові. Водночас змінюється вартість житла та портрет покупця.

А в договорі чітко прописано: людина при заселенні платить першу місячну суму, страховий платіж і певну частку за рієлторські послуги. Саме рієлторські послуги по усьому Львову були різні. Наприклад, хтось платив 50 %, а хтось — 25 %, але 100% від вартості житла ніхто не брав.

— Які були гарантії від рієлторів?

— Був такий міф, що приїдуть переселенці і вам тут все пошкодять, але це неправда. Мені такі люди не траплялися. А для орендарів був міф, що галичани "здеруть" з вас у три вартості за житло.

Але рієлтор гарантував, що перша суму ви платите за проживання, а з другої суми оплачувались комунальні послуги, бо це також витрати, а третя сума — страховий платіж, який повертався орендарям. Власне, ті орендарі, які шукали житло через рієлторів, вони мали гарантоване повернення страхового платежу.

— Як змінювались ціни на житло у Львові?

Ціни впродовж крайнього року змінювалися п'ять разів, в залежності від бойових дій. Ми повинні розуміти, що їдуть різні люди з різними вимогами. В перші тижні це були люди з Київської та Харківської областей. І це була одна платоспроможність людей.

Потім були люди з інших регіонів і, відповідно, під них регулювалася ціна та пропозиції на ринку. На сьогодні ціни зрівнялися майже як у довоєнний період. Також ціна на оренду житла у Львові зменшилась на 10%.

— Де українці купували житло?

— Перші місяці українці з інших регіонів дуже хотіли купити нерухомість у Львові, але в нас були закриті реєстри. І чи на щастя, чи на жаль саме в той період ці кошти були вивезені за кордон. Тобто люди купували майно за кордоном і тому перших три місяці війни ми вклали гроші в нерухомість Європи.

— Яке житло сьогодні у попиті?

— В попиті однозначно є готове житло, а інвестують люди в новобудови, а саме нульовий цикл без ремонту і з ремонтом. Також є попит на вторинний ринок.

Найкраще — це є новобудови з ремонтами. Так як шалено зросла вартість ремонтних робіт, люди хочуть житло в новобудові з ремонтом.

Ціни були на рівні довоєнних. Наприклад, новобудову з ремонтом можна придбати від 1500 до 1800 доларів за метр квадратний. Якщо це вторинний ринок — 1300 доларів за метр квадратний.

— Хто сьогодні є покупець у Львові?

— Покупці сьогодні — це кияни. Попри те, що в місті ціни вищі на 20% на житло і на оренду, аніж у Києві. А все через те, що в нас безпечніше місто.

— Де шукати житло у Львові?

— В соціальних мережах є багато фейкових оголошень, тому рекомендую звернутися до рієлтора. Він проаналізує ринок, підбере 100 пропозицій і вибере з них 10 найкращих, де буде оптимальна ціна та якість. І коли ви прийдете на огляд цієї квартири, то рієлтор побачить різні недоліки квартири, через які ви зможете сторгуватись. Також рекомендуємо людям звертатись до агенцій нерухомості, які є на ринку більше двох років.

— Чи зросли послуги рієлтора?

— Ні, навпаки зменшилась, тому що на ринку Львова з'явилося дуже багато нових незареєстрованих рієлтоів, дуже багато появилось ангенцій нерухомості-одноденок. Нині ми намагаємось це врегулювати і зробити так, щоб ринок нерухомості був безпечний.

— З якими труднощами сьогодні зіткнулись рієлтори?

— Сьогодні в Україні діє проєкт "єОселя". Це реальний проєкт, але є проблема в тому, що через цей проєкт неможливо швидко отримати готівкові кошти. А більшість власників нерухомості хочуть готівку. Тому цей процес нам ускладнює роботу.

— Як ринок нерухомості готується до нашої Перемоги?

— Багато іноземців, волонтерів приїздять до Львова. Наша основна підготовка до Перемоги — це якісно надати послуги. Зробити повний супровід цієї послуги, надати після договірні послуги: ремонти квартир, облаштування меблями, клінінг. Ми стараємось, щоб вартість нашої нерухомості була доступна для українців. Також підтримуємо забудовників і разом йдемо до нашої Перемоги.