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Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

16 февраля 2023 15:00
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны
Львов, площадь Рынок
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, рынок недвижимости продолжает активно развиваться как в стране, так и во Львове. В то же время меняется стоимость жилья и портрет покупателя. Детали Новини.LIVE узнавали у руководительницы агентства недвижимости, члена львовского объединения риелторов и союза специалистов недвижимого имущества Украины Русланы Артим.

— Кого заселяли?

— Недвижимость всегда была и является базовой потребностью людей. Поэтому при критических ситуациях потребность в жилье не меняется, она остается.

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С первых часов с начала полномасштабного вторжения риелторы работали. У меня еще за пять дней до полномасштабного вторжения люди начали активно бронировать квартиры.

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Первый звонок у меня был от клиентов из Киева в 5:30 утра, которые сказали, что они едут во Львов, это было очень жутко. На самом деле риелторы взяли большую нагрузку на себя, потому что мы были первыми, к кому звонили люди.

— Какова была роль риелторов в первые дни полномасштабного вторжения?

— Я всегда транслировала — обращайтесь к риелторам, потому что в шоке были все: как владельцы, так и наши клиенты. Владельцы поделились на несколько типов: одни принимали бесплатно, другие — по безумно большим ценам, третьи — закрывали свои дома и никого не пускали. Поэтому первые две недели мы были психологами и дипломатами, потому что у нас было две стороны, которые боялись друг друга.

— Какова была стоимость жилья?

— Стоимость жилья была разной, все зависело от людей. Кого-то мы заселяли бесплатно, другие имели среднее состояние, а были и те, которые ехали с большой суммой денег и хотели хорошие условия. В первые недели войны у нас стали клиентами люди, никогда не бывшие в роли арендаторов, они не знали условия заключения договора аренды.

Несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, рынок недвижимости продолжает активно развиваться как в стране, так и во Львове. В то же время меняется стоимость жилья и портрет покупателя.

А в договоре четко прописано: человек при заселении платит первую месячную сумму, страховой платеж и определенную долю за риелторские услуги. Именно риелторские услуги по всему Львову были разными. К примеру, кто-то платил 50%, а кто-то — 25%, но 100% от стоимости жилья никто не брал.

— Какие были гарантии от риелторов?

— Был такой миф, что приедут переселенцы и вам все повредят, но это неправда. Мне такие люди не встречались. А для арендаторов был миф, что галичане сдерут с вас в три стоимости за жилье.

Но риелтор гарантировал, что первую сумму вы платите за проживание, а со второй суммы оплачивались коммунальные услуги, потому что это также расходы, а третья сумма — страховой платеж, возвращаемый арендаторам. Собственно, те арендаторы, которые искали жилье через риелторов, имели гарантированный возврат страхового платежа.

— Как менялись цены на жилье во Львове?

— Цены в течение крайнего года менялись пять раз в зависимости от боевых действий. Мы должны понимать, что едут разные люди с разными требованиями. В первые недели это были люди из Киевской и Харьковской областей. И это была одна платежеспособность людей.

Затем последовали люди из других регионов и, соответственно, под них регулировалась цена и предложения на рынке. На сегодняшний день цены сравнялись почти как в довоенный период. Также цена на аренду жилья во Львове снизилась на 10%.

— Где украинцы покупали жилье?

— Первые месяцы украинцы из других регионов очень хотели купить недвижимость во Львове, но у нас были закрыты реестры. И к счастью ли, к сожалению именно в тот период эти средства были вывезены за границу. То есть люди покупали имущество за границей и потому первые три месяца войны мы вложили деньги в недвижимость Европы.

— Какое жилье сегодня в спросе?

— В спросе однозначно готовое жилье, а инвестируют люди в новостройки, а именно нулевой цикл без ремонта и с ремонтом. Также есть спрос на вторичный рынок.

Лучшее — это новостройки с ремонтами. Так как безумно возросла стоимость ремонтных работ, люди хотят жилье в новостройке с ремонтом.

Цены были на уровне довоенных. К примеру, новостройку с ремонтом можно приобрести от 1500 до 1800 долларов за метр квадратный. Если это вторичный рынок — 1300 долларов за метр квадратный.

— Кто сегодня покупатель во Львове?

— Покупатели сегодня — это киевляне. Несмотря на то, что в городе цены выше на 20% на жилье и аренду, чем в Киеве. А все потому, что у нас безопаснее город.

Львов, улицы города

— Где искать жилье во Львове?

— В социальных сетях много фейковых объявлений, поэтому рекомендую обратиться к риелтору. Он проанализирует рынок, подберет 100 предложений и выберет из них 10 лучших, где будет оптимальная цена и качество. И когда вы придете на осмотр этой квартиры, то риелтор увидит разные недостатки квартиры, из-за которых вы сможете сторговаться. Также рекомендуем людям обращаться в агентства недвижимости, которые есть на рынке более двух лет.

— Выросли ли услуги риелтора?

— Нет, наоборот уменьшилась, потому что на рынке Львова появилось очень много новых незарегистрированных риелторов, очень много появилось агентств недвижимости-однодневок. Сейчас мы стараемся это урегулировать и сделать так, чтобы рынок недвижимости был безопасен.

— С каким трудом сегодня столкнулись риелторы?

— Сегодня в Украине действует проект "єОселя". Это реальный проект, но есть проблема в том, что из-за этого проекта невозможно быстро получить наличные средства. А большинство владельцев недвижимости хотят наличные деньги. Поэтому этот процесс нам усложняет работу.

— Как рынок недвижимости готовится к нашей Победе?

— Многие иностранцы, волонтеры приезжают во Львов. Наша основная подготовка к Победе — это качественно предоставить услуги. Сделать полное сопровождение этой услуги, предоставить после договорные услуги: ремонт квартир, обустройство мебелью, клининг. Мы стараемся, чтобы стоимость нашей недвижимости была доступна украинцам. Также поддерживаем застройщиков и вместе идем к нашей Победе.

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