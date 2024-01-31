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Як зробити так, щоб в Україні зросла економіка — думки львів'ян

31 січня 2024 17:57
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Марта Байдака
Журналіст
Як підняти економіку України — опитування львів'ян
Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Український бізнес зазнав серйозних фінансових втрат через війну. А блокада на польському кордоні за попередніми підрахунками додала збитків україніській економіці на 1,5 млрд євро.

Журналісти Новини.LIVE запитали у львів'ян, що потрібно для того, аби в Україні зростала економіка.

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Більшість опитаних вважають, що насамперед треба позбутися корупції. Містяни також кажуть, що для зростання економіки потрібно, щоб закінчилась війна і в Україну повернулися ті, хто звідси виїхав. Окрім того, потрібно дати розвиватися малим бізнесам.

"Заміна влади та зарплатні"

"Мабуть, заміна влади і щоб люди більше працювали,і якась була мотивація для людей, зарплати відповідні", — каже львів'янка.

"Переставати давати хабарі"

"Прибрати корупцію. І щоб всі люди перестали давати хабарі, були чесними і відповідальними на рівні свого дому, роботи, особистого життя", — додає ще одна жінка.

"Треба щоб закінчилась війна"

"В першу чергу закінчення війни, повернення наших людей назад в Україну, і менше корупції", — зазначає жінка.

"Маленкий бізнес має розвиватись"

"Забрати корупцію, а також маленьким бізнесам потрібно  давати можливість розвиватися", — каже дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у лютому 2024 року ціни на продукти харчування в Україні можуть здорожчати. Особливо це стосується молочних продуктів, а також овочів та фруктів. 

війна
українці
корупція
хабар
Львів
Україна
економія
бізнес
Український бізнес
поведінкова економіка

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