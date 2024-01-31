Как поднять экономику Украины — опрос львовян

Как сделать так, чтобы в Украине выросла экономика — мнения львовян
Украинский бизнес понес серьезные финансовые потери из-за войны. А блокада на польской границе по предварительным подсчетам добавила ущерб украинской экономике на 1,5 млрд евро.
Журналисты Новини.LIVE спросили у львовян, что нужно для того, чтобы в Украине выросла экономика.
Большинство опрошенных считают, что прежде всего нужно избавиться от коррупции. Горожане также говорят, что для роста экономики нужно, чтобы закончилась война, и в Украину вернулись уехавшие отсюда. Кроме того, нужно дать развиваться малым бизнесам.
"Замена власти и зарплаты"
"Видимо, замена власти и чтобы люди больше работали, и какая-то была мотивация для людей, зарплаты соответствующие", — говорит львовянка.
"Переставлять давать взятки"
"Убрать коррупцию. И чтобы все люди перестали давать взятки, были честными и ответственными на уровне своего дома, работы, личной жизни", — добавляет еще одна женщина.
"Надо чтобы закончилась война"
"В первую очередь окончание войны, возвращение наших людей обратно в Украину и меньше коррупции", — отмечает женщина.
"Малый бизнес должен развиваться"
"Убрать коррупцию, а также маленьким бизнесам нужно давать возможность развиваться", — говорит девушка.
Напомним, мы ранее писали, что в феврале 2024 цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.
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