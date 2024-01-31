Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Как сделать так, чтобы в Украине выросла экономика — мнения львовян arrow

Как сделать так, чтобы в Украине выросла экономика — мнения львовян

31 января 2024 17:57
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Как поднять экономику Украины — опрос львовян
Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Украинский бизнес понес серьезные финансовые потери из-за войны. А блокада на польской границе по предварительным подсчетам добавила ущерб украинской экономике на 1,5 млрд евро.

Журналисты Новини.LIVE спросили у львовян, что нужно для того, чтобы в Украине выросла экономика.

Читайте также:

Большинство опрошенных считают, что прежде всего нужно избавиться от коррупции. Горожане также говорят, что для роста экономики нужно, чтобы закончилась война, и в Украину вернулись уехавшие отсюда. Кроме того, нужно дать развиваться малым бизнесам.

"Замена власти и зарплаты"

"Видимо, замена власти и чтобы люди больше работали, и какая-то была мотивация для людей, зарплаты соответствующие", — говорит львовянка.

"Переставлять давать взятки"

"Убрать коррупцию. И чтобы все люди перестали давать взятки, были честными и ответственными на уровне своего дома, работы, личной жизни", — добавляет еще одна женщина.

"Надо чтобы закончилась война"

"В первую очередь окончание войны, возвращение наших людей обратно в Украину и меньше коррупции", — отмечает женщина.

"Малый бизнес должен развиваться"

"Убрать коррупцию, а также маленьким бизнесам нужно давать возможность развиваться",  — говорит девушка.

Напомним, мы ранее писали, что в феврале 2024 цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.

война
украинцы
коррупция
взятка
Львов
Украина
экономия
бизнес
Украинский бизнес
поведенческая экономика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме