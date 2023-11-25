Знищити чи збегети — яка "доля" знесених радянських монументів у Львові

Демонтований радянський монумент. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Активний процес дерусифікації в Україні розпочався після вторгнення Росії на схід і південь нашої країни. Тоді, у 2015 році, ухвалили "Закон про декомунізацію", завдяки якому демонтували низку пам’ятників російським діячам. Нині під час повномасштабного вторгнення відбувається масова декомунізація.

Монумент слави. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Зокрема, цього року на Львівщині декомунізували три райони — Самбірський, Золочівський та Яворівський. Знесли — 270 радянських памʼятників.

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Пам' ятник Терешковій. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

У Львові демонтовані пам'ятники віддають на зберігання в музей "Територія терору". Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповідає директорка музею Ольга Гончар.

Частина комуністичного монумента. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Декомунізовані монументи звозять зі Львова та громади

— В музеї зберігається 68 експонатів тоталітарної скульптури. З монументами роблять оглядові екскурсії та виставки. Зокрема, частина пам'ятника "Слава" брала участь у виставці "Україна між вогнем і вогнем" у Відні 2019 році.

Пам'ятник до дня солідарності трудящих. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Радянські пам'ятники не будуть утилізовувати

— Усі ці пам'ятники не будуть утилізовувати, їх зберігатимуть як експонати на території музею тоталітарних режимів. Ці монументи були створені, аби стояти на вулиці, а в нас є для цього і місце та можливість. Згодом, для цих памятників потрібно зробити окремий музей.

Пам'ятник невідомому солдату. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Ми не маємо передавати поколінням радянські монументи"

— Ми не маємо передавати наступним поколінням радянські монументи. Їхній демонтаж мав бути здійснений ще раніше. Але якщо це випало зробити нам, то варто їх відправити в музей. Адже наступні покоління будуть займатись розміновування та відбудовою України.

Демонтований монумент радянського солдата. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Новини.LIVE розпитали львів'ян, що вони думають про знесення радянських пам'ятників.

Усі опитані заявили, що варто зносити радянські монументи, адже "мотлох" не має зберігатись на наших вулицях. Дехто зазначає, що такі пам'ятники можна зберігати у музеях, якщо вони є цінні.

Натомість, у Львівській області кожна громада самостійно вирішує, що робити із декомунізованими пам'ятниками. Про це в коментарі Новини.LIVE розповів представник робочої групи з питань декомунізації у Львівській області Олег Радик.

"Музей для пам'ятників — не на часі"

— На території Жовківщини є склад, куди за бажанням можуть відправити монументи. Раніше була ідея щодо створення окремого музею для таких пам'яток, але це дорого і зараз не на часі. Наразі на Львівщині є 26 радянських монументів. Найгірша ситуація у Лопатинській громаді, там аж 13 пам'ятників, а знесли лише один чи два.

Додамо, що зносити пам'ятники на Львівщині почали ще з 2014 року. Тоді в регіон повернулися багато ветеранів. Разом з активістами вони розпочали декомунізацію спочатку у Львові, а потім — в області. Першою знесеною пам'яткою був Монумент слави на Стрийській та зірки на Пагорбі Слави й Марсовому полі. Процес демонтажу тягнувся роками.