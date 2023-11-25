Уничтожить или сбежать - какая "судьба" снесенных советских монументов во Львове

Демонтированный советский монумент. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Активный процесс дерусификации в Украине начался после вторжения России на восток и юг нашей страны. Тогда, в 2015 году, приняли "Закон о декоммунизации", благодаря которому демонтировали ряд памятников российским деятелям. Сейчас во время полномасштабного вторжения происходит массовая декоммунизация.

Монумент славы. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

В частности, в этом году на Львовщине декоммунизировали три района — Самборский, Золочевский и Яворивский. Снесли — 270 советских памятников.

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Во Львове демонтированные памятники отдают на хранение в музей "Территория террора". Об этом в интервью Новини.LIVE рассказывает директорка музея Ольга Гончар.

Часть коммунистического памятника. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Декоммунизированные монументы свозят из Львова и общины

— В музее хранится 68 экспонатов тоталитарной скульптуры. С монументами делают обзорные экскурсии и выставки. В частности, часть памятника "Слава" приняла участие в выставке "Украина между огнем и огнем" в Вене 2019 года.

Памятник ко дню солидарности трудящихся. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Советские памятники не будут утилизировать

— Все эти памятники не будут утилизироваться, их будут хранить как экспонаты на территории музея тоталитарных режимов. Эти монументы были созданы, чтобы стоять на улице, а у нас есть для этого место и возможность. Впоследствии для этих памятников нужно сделать отдельный музей.

Памятник неизвестному солдату. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Мы не должны передавать поколениям советские монументы"

— Мы не должны передавать следующим поколениям советские монументы. Их демонтаж должен быть осуществлен еще раньше. Но если это удалось нам, то стоит их отправить в музей. Ведь следующие поколения будут заниматься восстановлением Украины.

Демонтированный монумент советского солдата. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Новини.LIVE расспросили львовян, что они думают о сносе советских памятников.

Все опрошенные заявили, что стоит сносить советские монументы, ведь "хлам" не должен храниться на наших улицах. Кое-кто отмечает, что такие памятники можно хранить в музеях, если они ценны.

Во Львовской области каждая община самостоятельно решает, что делать с декоммунизированными памятниками. Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал представитель рабочей группы по декоммунизации во Львовской области Олег Радик

"Музей для памятников — не ко времени"

— На территории Жовковщины есть склад, куда по желанию могут отправить монументы. Раньше была идея по созданию отдельного музея для таких достопримечательностей, но это дорого и сейчас не ко времени. На Львовщине есть 26 советских монументов. Худшая ситуация в Лопатинской общине, там 13 памятников, а снесли только один или два.

Добавим, что сносить памятники во Львовской области начали еще с 2014 года. Тогда в регион вернулись многие ветераны. Вместе с активистами они начали декоммунизацию сначала во Львове, а затем в области. Первым снесенным памятником был Монумент славы на Стрыйской и звезды на Холме Славы и Марсовом поле. Процесс демонтажа длился годами.