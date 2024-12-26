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Яка ситуація на КПП з Польщею сьогодні — деталі від ДПСУ

26 грудня 2024 14:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Прикордонники проінформували щодо ситуації на кордоні з Польщею
Кордон з Польщею. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львівській області зменшився пасажиропотік на українсько-польському кордоні. Наразі там не фіксують черг в обох напрямках.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 26 грудня.

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Черги на кордоні 

"На українсько-польському кордоні в області наразі немає черг: прикордонники не фіксують накопичення транспорту ні на в’їзд, ні на виїзд з України", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що за 24-25 грудня було оформлено 61770 громадян та 9633 транспортних засоби. Загалом динаміка свідчить, що переважно люди в'їжджають в Україну, а не виїжджають. 

Напередодні Різдва кількість охочих перетнути кордон зросла на 25%, а зараз ситуація стабілізувалася. Однак пасажиропотік знову може збільшитися перед Новим роком.

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники повідомляли про велике навантаження з транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Також в ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон. 

Польща кордон КПП Львівська область прикордонники ДПСУ

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