Пограничники проинформировали о ситуации на границе с Польшей

Граница с Польшей. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Львовской области уменьшился пассажиропоток на украинско-польской границе. Сейчас там не фиксируют очередей в обоих направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 26 декабря.

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Очереди на границе

"На украинско-польской границе в области пока нет очередей: пограничники не фиксируют накопления транспорта ни на въезд, ни на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что за 24-25 декабря было оформлено 61770 граждан и 9633 транспортных средства. В целом динамика свидетельствует, что преимущественно люди въезжают в Украину, а не выезжают.

Накануне Рождества количество желающих пересечь границу выросло на 25%, а сейчас ситуация стабилизировалась. Однако пассажиропоток снова может увеличиться перед Новым годом.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничники сообщали о большой нагрузке из транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Польшей.

Также в ГПСУ отметили, что в течение 2024 года было разоблачено более 330 преступных групп, которые помогали незаконно пересекать границу.