Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Яка заробітна плата має бути у військових — думки львів'ян

Яка заробітна плата має бути у військових — думки львів'ян

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:15
Скільки мають заробляти військові в Україні у 2025 році — думки львів'ян
Гроші у руках військового. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме допомоги у Європейського Союзу для підвищення зарплат українським військовим. Про це він сказав на конференції з міжнародними партнерами у Брюсселі. У суспільстві ця тема знову викликала бурхливу дискусію. Адже, попри всі складнощі й бюджетні обмеження, українці переконані: захисники заслуговують на гідну оплату.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, яку суму вони вважають справедливою зарплатою для військовослужбовця у час війни.

Реклама
Читайте також:

Яка має бути зарплата у військових

Більшість опитаних переконані, у час повномасштабної війни зарплата військового має бути не лише стабільною, а й справедливою — такою, що відображає ризик, жертву і відповідальність, яку несуть захисники.

"Важко відповісти на це питання, тому що наше життя — це неоціненно. Я дружина військового і вже ветерана. І вважаю, що хлопці дуже багато віддають за нашу безпеку, за незалежність, за цілісність нашої держави. Зарплата має бути не меншою, ніж у депутатів або апарату президента", – каже жінка.

"Це люди найвищого ґатунку, і те, що вони роблять, неоціненне. Це має бути не менше 100 тисяч гривень. Це якийсь мінімум", — наголошує львів'янка.

"Мені дуже важко назвати якусь конкретну цифру, але я повністю солідарна: хай платять військовим як депутатам. Бо наші захисники заплатили набагато більше, ніж ті, хто сидить у Верховній Раді", — зазначає дівчина.

"Я навіть не знаю. Тут дуже важко сказати. Залежить, яка його відповідальність. Мінімум 25 тисяч, я думаю. І більше. Я думаю, що вона має бути більша, ніж у нашого президента", — каже туристка.

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки грошей отримають рідні загиблих у полоні.

Ми також писали, який український бізнес зможе отримати 100 тис. грн від Червоного Хреста.

Львів опитування військові зарплатня захисники
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації