Скільки мають заробляти військові в Україні у 2025 році — думки львів'ян

Гроші у руках військового. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме допомоги у Європейського Союзу для підвищення зарплат українським військовим. Про це він сказав на конференції з міжнародними партнерами у Брюсселі. У суспільстві ця тема знову викликала бурхливу дискусію. Адже, попри всі складнощі й бюджетні обмеження, українці переконані: захисники заслуговують на гідну оплату.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, яку суму вони вважають справедливою зарплатою для військовослужбовця у час війни.

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Яка має бути зарплата у військових

Більшість опитаних переконані, у час повномасштабної війни зарплата військового має бути не лише стабільною, а й справедливою — такою, що відображає ризик, жертву і відповідальність, яку несуть захисники.

"Важко відповісти на це питання, тому що наше життя — це неоціненно. Я дружина військового і вже ветерана. І вважаю, що хлопці дуже багато віддають за нашу безпеку, за незалежність, за цілісність нашої держави. Зарплата має бути не меншою, ніж у депутатів або апарату президента", – каже жінка.

"Це люди найвищого ґатунку, і те, що вони роблять, неоціненне. Це має бути не менше 100 тисяч гривень. Це якийсь мінімум", — наголошує львів'янка.

"Мені дуже важко назвати якусь конкретну цифру, але я повністю солідарна: хай платять військовим як депутатам. Бо наші захисники заплатили набагато більше, ніж ті, хто сидить у Верховній Раді", — зазначає дівчина.

"Я навіть не знаю. Тут дуже важко сказати. Залежить, яка його відповідальність. Мінімум 25 тисяч, я думаю. І більше. Я думаю, що вона має бути більша, ніж у нашого президента", — каже туристка.

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