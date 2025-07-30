Сколько должны зарабатывать военные в Украине в 2025 году — мнения львовян

Деньги в руках военного. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить помощи у Европейского Союза для повышения зарплат украинским военным. Об этом он сказал на конференции с международными партнерами в Брюсселе. В обществе эта тема снова вызвала бурную дискуссию. Ведь, несмотря на все сложности и бюджетные ограничения, украинцы убеждены: защитники заслуживают достойной оплаты.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какую сумму они считают справедливой зарплатой для военнослужащего во время войны.

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Большинство опрошенных убеждены, во время полномасштабной войны зарплата военного должна быть не только стабильной, но и справедливой — такой, что отражает риск, жертву и ответственность, которую несут защитники.

"Трудно ответить на этот вопрос, потому что наша жизнь — это неоценимо. Я жена военного и уже ветерана. И считаю, что ребята очень много отдают за нашу безопасность, за независимость, за целостность нашего государства. Зарплата должна быть не меньше, чем у депутатов или аппарата президента", — говорит женщина.

"Это люди высшего сорта, и то, что они делают — неоценимо. Это должно быть не менее 100 тысяч гривен. Это какой-то минимум", — отмечает львовянка.

"Мне очень трудно назвать какую-то конкретную цифру, но я полностью солидарна: пусть платят военным как депутатам. Потому что наши защитники заплатили гораздо больше, чем те, кто сидит в Верховной Раде", — отмечает девушка.

"Я даже не знаю. Здесь очень трудно сказать. Зависит, какая его ответственность. Минимум 25 тысяч, я думаю. И больше. Я думаю, что она должна быть больше, чем у нашего президента", — говорит туристка.

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