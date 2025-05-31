Якою буде погода у Львові у перший день літа 2025

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 червня, перший день літа здивує мешканців Львова та області. Адже синоптики прогнозують дощі та навіть град.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики прогнозують, що у неділю, 1 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями.

У перший день літав вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі. Подекуди грози, вдень місцями град.

Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман. Вітер південно-східний, у межах 7-12 м/с

Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ/Facebook

На Львівщині у неділю температура повітря вночі — +8...+13 °С. Водночас вдень буде достатньо тепло, температура повітря прогріється до +21...+26° тепла.

У Львові, у перший день літа, температура вночі — +9...+11 °С. Натомість вдень буде тепліше — +22...+24 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові. Фото: Львівський РЦГМ/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові

У неділю, 1 червня, у Львові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Відтак, прогнозуються місцями грози, вдень подекуди град (діаметром 6-19 мм).

У перший день літа у Львові та на Львівщині очікується перший рівень небезпеки (жовтий).

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