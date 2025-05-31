Якою буде погода у Львові у перший день літа 2025

Які сюрпризи принесе перший день літа — погода у Львові
У неділю, 1 червня, перший день літа здивує мешканців Львова та області. Адже синоптики прогнозують дощі та навіть град.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 1 червня
Синоптики прогнозують, що у неділю, 1 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями.
У перший день літав вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі. Подекуди грози, вдень місцями град.
Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман. Вітер південно-східний, у межах 7-12 м/с
На Львівщині у неділю температура повітря вночі — +8...+13 °С. Водночас вдень буде достатньо тепло, температура повітря прогріється до +21...+26° тепла.
У Львові, у перший день літа, температура вночі — +9...+11 °С. Натомість вдень буде тепліше — +22...+24 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові
У неділю, 1 червня, у Львові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Відтак, прогнозуються місцями грози, вдень подекуди град (діаметром 6-19 мм).
У перший день літа у Львові та на Львівщині очікується перший рівень небезпеки (жовтий).
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