Какой будет погода во Львове в первый день лета 2025 года

Какие сюрпризы принесет первый день лета — погода во Львове
В воскресенье, 1 июня, первый день лета удивит жителей Львова и области. Ведь синоптики прогнозируют дожди и даже град.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 1 июня
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 1 июня, во Львове и области будет облачно с прояснениями.
В первый день лета ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди. Кое-где грозы, днем местами град.
Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный, в пределах 7-12 м/с
На Львовщине в воскресенье температура воздуха ночью — +8...+13 °С. В то же время днем будет достаточно тепло, температура воздуха прогреется до +21...+26° тепла.
Во Львове, в первый день лета, температура ночью — +9...+11 °С. Тем временем днем будет теплее — +22...+24 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове
В воскресенье, 1 июня, во Львове и области ожидаются опасные метеорологические явления.
Следовательно, прогнозируются местами грозы, днем местами град (диаметром 6-19 мм).
В первый день лета во Львове и Львовской области ожидается первый уровень опасности (желтый).
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