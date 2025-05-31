Какой будет погода во Львове в первый день лета 2025 года

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 июня, первый день лета удивит жителей Львова и области. Ведь синоптики прогнозируют дожди и даже град.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 1 июня

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 1 июня, во Львове и области будет облачно с прояснениями.

В первый день лета ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди. Кое-где грозы, днем местами град.

Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный, в пределах 7-12 м/с

Скриншот сообщения Львовского РЦГМ/Facebook

На Львовщине в воскресенье температура воздуха ночью — +8...+13 °С. В то же время днем будет достаточно тепло, температура воздуха прогреется до +21...+26° тепла.

Во Львове, в первый день лета, температура ночью — +9...+11 °С. Тем временем днем будет теплее — +22...+24 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове. Фото: Львовский РЦГМ/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове

В воскресенье, 1 июня, во Львове и области ожидаются опасные метеорологические явления.

Следовательно, прогнозируются местами грозы, днем местами град (диаметром 6-19 мм).

В первый день лета во Львове и Львовской области ожидается первый уровень опасности (желтый).

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