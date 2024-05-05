Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Львів — місто, яке завжди вітає кожного гостя з теплом та гостинністю. Для людей на колісних кріслах у місті стає ще більш місць для відвідування завдяки своїм безбар'єрним можливостям та інклюзивному підходу до туризму, — зазначає у коментарі Новини.LIVE керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь.

Львів — відкритий для світу

— Сьогодні ми працюємо з внутрішнім гостем, з українцем. І насправді ми трішки по-інакшому тепер дивимося на слоган Львова "Місто відкрите для світу", зокрема через призму безбар'єрності й доступності.

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На історії з перекладанням бруківки можна зробити дуже багато хайпу, негативного розголосу і позитивного, але пояснення дуже просте. Жінки на підборах, туристи чи гості з валізами мусили нести їх в руках, бо важко було везти. Мама з татом і дитиною з візочком також оминали бруківку.

Перекладання бруківки на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Бруківка — це суцільний бар'єр

— Якщо людина на колісному кріслі, бруківка для неї — це суцільний бар'єр. Нерівність бруківки є також бар'єром для хлопця чи дівчини на протезі. Тому що їм важливо, щоб була рівна опора.

Ми не кладемо нову бруківку. Ми знімаємо ту, що є, стесуємо її верх і кладемо назад. Це роблять за кошти підприємців і меценатів. І таким чином ми хочемо зробити такі смуги повністю по площі Ринок, щоб бізнес міг залишати свої майданчики, бо це економіка, і щоб люди могли скористатися цими послугами.

Безбар'єрність — це про доступність

— Зверніть увагу, що у Львові зникли п'єдестали на літніх майданчиках, літні майданчики розміщаються на рівні. Спеціальних конструкцій нема — це про доступність. Це частина цієї екосистеми безбар'єрності.

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