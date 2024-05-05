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Яким буде інклюзивний туризм у Львові та до чого тут бруківка

5 травня 2024 05:28
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Марта Байдака
Журналіст
Львівська бруківка: історична краса, доступна для усіх — яким буде туристичний сезон у Львові
Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львів — місто, яке завжди вітає кожного гостя з теплом та гостинністю. Для людей на колісних кріслах у місті  стає ще більш місць для відвідування завдяки своїм безбар'єрним можливостям та інклюзивному підходу до туризму,  — зазначає у коментарі Новини.LIVE керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь.

Львів  — відкритий для світу

 — Сьогодні ми працюємо з внутрішнім гостем, з українцем. І насправді ми трішки по-інакшому тепер дивимося на слоган Львова "Місто відкрите для світу", зокрема через призму безбар'єрності й доступності.

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 На історії з перекладанням бруківки можна зробити дуже багато хайпу, негативного розголосу і позитивного, але пояснення дуже просте. Жінки на підборах, туристи чи гості з валізами мусили нести їх в руках, бо важко було везти. Мама з татом і дитиною з візочком також оминали бруківку.

Яким буде інклюзивний туризм у Львові та чого тут бруківка - фото 1
Перекладання бруківки на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Бруківка  —  це суцільний бар'єр

 — Якщо людина на колісному  кріслі, бруківка для неї — це суцільний бар'єр. Нерівність бруківки є також бар'єром для хлопця чи дівчини на протезі. Тому що їм важливо, щоб була рівна опора. 

 Ми не кладемо нову бруківку. Ми знімаємо ту, що є, стесуємо її верх і кладемо назад. Це роблять за кошти підприємців і меценатів. І таким чином ми хочемо зробити такі смуги повністю по площі Ринок, щоб бізнес міг залишати свої майданчики, бо це економіка, і щоб люди могли скористатися цими послугами. 

Безбар'єрність — це про доступність 

 — Зверніть увагу, що у Львові зникли п'єдестали на літніх майданчиках, літні майданчики розміщаються на рівні. Спеціальних конструкцій нема — це про доступність. Це частина цієї екосистеми безбар'єрності.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з людей з інвалідністю має право на відстрочку. 

Також ми писали, як нараховують пенсії чорнобильцям цього року. 

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