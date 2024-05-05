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Каким будет инклюзивный туризм во Львове и при чем здесь брусчатка

5 мая 2024 05:28
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Марта Байдака
Журналист
Львовская брусчатка: историческая красота, доступная всем — каким будет туристический сезон во Львове
Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львов — город, который всегда приветствует каждого гостя с теплом и гостеприимством. Для людей на колесных креслах в городе становится еще больше мест для посещения благодаря своим безбарьерным возможностям и инклюзивному подходу к туризму, — отмечает в комментарии Новини.LIVE руководитель управления туризма ЛГС Кристина Лебедь.

Львов  — открытый для мира

 — Сегодня мы работаем с внутренним гостем, с украинцем. И на самом деле мы немного по-другому теперь смотрим на слоган Львова "Город открытый для мира", в частности, через призму безбарьерности и доступности.

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На истории по перекладыванию брусчатки можно сделать очень много хайпа, негативной огласки и положительной, но объяснение очень простое. Женщины на каблуках, туристы или гости с чемоданами должны были нести их в руках, потому что тяжело везти. Мама с папой и ребенком с коляской также обходили брусчатку.

Каким будет инклюзивный туризм во Львове и чего здесь брусчатка - фото 1
Перекладывание брусчатки на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Брусчатка — это сплошной барьер

— Для человек на колесном кресле брусчатка — это сплошной барьер. Неровности брусчатки являются барьером для парня или девушки на протезе, потому что им важно, чтобы была ровная опора.

Мы не кладем новую брусчатку. Мы снимаем ту, что есть, стесываем ее верх и кладем обратно. Это делают на средства предпринимателей и меценатов. И таким образом мы хотим сделать такие полосы полностью по площади Рынок, чтобы бизнес мог оставить свои площадки, потому что это экономика, и чтобы люди могли воспользоваться этими услугами.

Безбарьерность — это доступность

 — Обратите внимание, что во Львове исчезли пьедесталы на летних площадках, летние площадки размещаются на одном уровне. Специальных конструкций нет  — это о доступности. Это часть этой экосистемы безбарьерности.

Напомним, мы ранее писали, кто из людей с инвалидностью имеет право на отсрочку.

Также мы писали, как насчитывают пенсии чернобыльцам в этом году.

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