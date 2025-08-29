Відео
Якою буде остання субота літа у Львові — прогноз погоди

Якою буде остання субота літа у Львові — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:11
Прогноз погоди у Львові та області на 30 серпня
Люди рятуються від спеки під розпилювачем води. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, на Львівщині погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:
прогноз
Прогноз погоди на Львівщині на 30 серпня. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Львові та області на 30 серпня

Вночі та вранці прогнозується слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +14...+19 °С, вдень — +27...+32 °С тепла.

В обласному центрі очікується вночі +15...+17 °С, вдень — +29...+31 °С тепла.

метео

Прогноз погоди на 30 серпня. Фото: meteo.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода на кінець літа в Україні буде спекотною. 

Також ми писали, що вода у морі вздовж узбережжя Одеси сьогодні буде прохолодною та триматиметься на рівні +16... +17°С.

погода Львів Львівська область погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
