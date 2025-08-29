Люди спасаются от жары под распылителем воды. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, на Львовщине погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Львовщине на 30 августа. Фото: скриншот

Прогноз погоды во Львове и области на 30 августа

Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем — +27...+32 °С тепла.

В областном центре ожидается ночью +15...+17 °С, днем — +29...+31 °С тепла.



Прогноз погоды на 30 августа. Фото: meteo.ua

Напомним, ранее сообщалось, что погода на конец лета в Украине будет жаркой.

Также мы писали, что вода в море вдоль побережья Одессы сегодня будет прохладной и будет держаться на уровне +16... +17°С.