Какой будет последняя суббота лета во Львове — прогноз погоды
Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:11
Люди спасаются от жары под распылителем воды. Фото: Новини.LIVE
В субботу, 30 августа, на Львовщине погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Реклама
Читайте также:
Прогноз погоды во Львове и области на 30 августа
Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем — +27...+32 °С тепла.
В областном центре ожидается ночью +15...+17 °С, днем — +29...+31 °С тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что погода на конец лета в Украине будет жаркой.
Также мы писали, что вода в море вдоль побережья Одессы сегодня будет прохладной и будет держаться на уровне +16... +17°С.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама