Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру

Люди в парку. Фото: УНІАН

На вихідних львів'яни та гості міста зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами народних синоптиків, це "бабине літо". Теплу погоду обіцяє й Укргідрометцентр. Температура повітря підніметься до 25 градусів тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Температура повітря буде від 13 до 25 градусів тепла

"14-го та 15-го жовтня буде на Львівщині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла. Погіршення видимості в тумані 500-1000 м", — йдеться у повідомленні.

За період 2012-2022 рр. у жовтні найхолодніший день був 24 жовтня 2014 року (0,7 °С), а найтепліший 14 жовтня 2014 — максимальна температура вдень сягала +25,6 °С.

Нагадаємо, ми раніше писали, що столицю накрило густим та сильним туманом, через що поліція звернулася до водіїв. Тим часом у Карпатах лютують морози, а гору Піп Іван Чорногірський продовжують атакувати хуртовини.