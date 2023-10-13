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Якою буде погода на вихідних у Львові — прогноз від Укргідрометцентру

13 октября 2023 21:55
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на выходные — данные от Укргидрометцентра
Люди в парке. Фото: УНИАН
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Марта Байдака
Журналист

На выходных львовяне и гости города смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам народных синоптиков, это "бабье лето". Теплую погоду обещает и УкргидрометцентрТемпература воздуха поднимется до 25 тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Температура воздуха будет от 13° до 25° тепла

"14-го и 15-го октября будет на Львовщине переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 9 —14 м/с, днем местами порывы 15 —20 м/с. Температура ночью 8 —13° тепла, днем 20 —25° тепла. Ухудшение видимости в тумане 500 —1000 м", — говорится в сообщении.

Добавим, за период 2012-2022 гг. в октябре самый холодный день был 24 октября 2014 (0,7 °), а самый теплый 14 октября 2014 — максимальная температура днем достигала 25,6 ° тепла.

Напомним, мы ранее писали, что столицу накрыло густым и сильным туманом, из-за чего полиция обратилась к водителям. Тем временем в Карпатах свирепствуют морозы, а гору Поп Иван Черногорский продолжают атаковать метели.

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