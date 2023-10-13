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Якою сьогодні буде погода у Львові: прогноз гідрометцентру

13 жовтня 2023 07:10
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Марта Байдака
Журналіст
Якою буде погода у Львові 13 жовтня — чи очікувати дощів
Люди з парасолями. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні,13 жовтня, у Львові та області дощитиме. Впродовж усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря підніметься до 19 градусів тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, у Львові та в області буде хмарно з проясненнями.

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру
Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"Вночі та вранці часом дощ, місцями значний, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 510 м/с. Температура вночі 914° тепла, вдень 1520° тепла", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні очікуються дощі та сильний вітер. По всій території хмарно з проясненнями, вітер мінливий. 

Також ми раніше писали, що раніше столицю накрило густим та сильним туманом, через що поліція звернулася до водіїв. Тим часом у Карпатах лютують морози, а гору Піп Іван Чорногірський продовжують атакувати хуртовини. 

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