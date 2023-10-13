Какая погода во Львове 13 октября — дожди ожидаются.

Люди с зонтиками. Фото: Google

Сегодня, 13 октября, во Львове и области будет дождь. На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Сильный дождь начнется до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, во Львове и области будет облачно с прояснениями.

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

"Ночью и утром временами дождь, местами сильный. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 9–14° тепла, днем 15–20° тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине ожидается дождь и сильный ветер. По всей территории облачно с прояснениями, ветер переменчивый.

Также мы раньше писали, что раньше столицу накрыло густым и сильным туманом, из-за чего полиция обратилась к водителям. Тем временем в Карпатах свирепствуют морозы, а гору Поп Иван Черногорский продолжают атаковать метели.