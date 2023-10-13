Какая погода во Львове 13 октября — дожди ожидаются.

Какая сегодня погода во Львове: прогноз гидрометцентра
Сегодня, 13 октября, во Львове и области будет дождь. На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Сильный дождь начнется до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Дождь и пасмурная погода
По данным синоптиков, во Львове и области будет облачно с прояснениями.
"Ночью и утром временами дождь, местами сильный. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 9–14° тепла, днем 15–20° тепла", — говорится в сообщении.
Напомним, мы ранее писали, что в Украине ожидается дождь и сильный ветер. По всей территории облачно с прояснениями, ветер переменчивый.
Также мы раньше писали, что раньше столицу накрыло густым и сильным туманом, из-за чего полиция обратилась к водителям. Тем временем в Карпатах свирепствуют морозы, а гору Поп Иван Черногорский продолжают атаковать метели.