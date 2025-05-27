Погода у Львові 28 травня — місто накриє туман і вітри

Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та Львівській області у середу, 28 травня, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря буде комфортною, але дошкулятиме сильний вітер та грози.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 28 травня

Синоптики прогнозують, що завтра у Львові та області часом можливий невеликий дощ, місцями навіть грози. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а також північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, а вдень підніметься до +14...+19 °C. Водночас у Львові вночі слід очікувати +7...+9 °C, а вдень +15...+17 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра більшість регіонів накриє штормовий вітер. За її словами, суха погода буде хіба що на сході країни.

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень 26 травня-1 червня. Майже скрізь варто чекати дощів.