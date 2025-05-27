Погода во Львове 28 мая — город накроет туман и ветры

Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и Львовской области в среду, 28 мая, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха будет комфортной, но будет донимать сильный ветер и грозы.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода во Львове 28 мая

Синоптики прогнозируют, что завтра во Львове и области временами возможен небольшой дождь, местами даже грозы. Ночью и утром возможен слабый туман, а также северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем поднимется до +14...+19 °C. В то же время во Львове ночью следует ожидать +7...+9 °C, а днем +15...+17 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра большинство регионов накроет штормовой ветер. По ее словам, сухая погода будет разве что на востоке страны.

Также синоптики дали прогноз погоды на неделю 26 мая-1 июня. Почти везде стоит ждать дождей.