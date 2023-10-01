Яку каву обриють українці у Львові та що радять баристи

Кава в руках бариста. Фото: Pexels

Бути у Львові та не пити на каву, це те саме що побувати у Парижі, але не подивитись на Ейфелеву вежу. Піти на каву у Львові, це не тільки випити філіжанку ароматного напою, це традиція. А сьогодні — хороший спосіб задонатити на ЗСУ.

Фраза "Зайдімо на каву" — це звичайно про змістовну розмову, але ж хочеться і доброї кави. А найкращим порадником у виборі цього напою є той, хто її робить — бариста.

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Бариста за баром. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Про те, яку каву сьогодні п'ють у Львові, як її приготувати, подати та звісно як правильно пити каву розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE бариста однієї з найпопулярніших львівських кав’ярень "Світ кави" Владислав Цикра.

Владиславу 23, він студент який навчається на інженера та вже майже п'ять років працює баристою.

Владислав Цикра — бариста. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Ви прийшли сюди працювати, бо любите каву?

— Я не планував працювати тут довго, але вже так вийшло що працюю тут роки. Я не дуже любив каву, але коли прийшов сюди, то спочатку працював офіціантом. Тут були люди які мене зацікавили роботою саме за баром і так я став баристою.

— Яку першу каву приготували?

"Найголовніша місія баристи приготувати ідеальне еспресо, яке хочеться випити до кінця"

— Перша кава — це було еспресо, тому що це основа всього. Найголовніше місія баристи — це зварити ідеальне еспресо, горнятко кави, яке хочеться випити до останньої краплі.

— Що сьогодні замовляють відвідувачі?

"Це не просто філіжанка кави — це традиція"

Відвідувачі кав'ярні. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Найчастіше замовляють лате, капучино. Але є постійні відвідувачі, які п'ють лише еспресо по декілька разів на день. Для них це не просто філіжанка кави, це вже традиція.

"Матча-лате та апельсинове капучино також готуємо"

— Серед молоді, крім лате та американо, набирає популярності апельсинове капучино та матча-латте. До речі, саме мача-лате ми робимо в день від 50 до 60 порцій. Така кава не лише смачна, але й корисна. Це популярний напій, який у трендах прихильників здорового харчування, особливо веганів та вегетаріанців.

Матча-лате. Фото: yume.com.

До слова, матча-лате — це напій, приготований з порошку матчі рожевого, блакитного та інших відтінків і з додаванням молока. Його п’ють гарячим чи холодним. Молоко пом’якшує смак матчі, прибирає характерну гіркуватість і надає напою приємної оксамитової консистенції.

— Що найскладніше у приготуванні кави?

— Найскладніше — це стежити за її приготуванням, через те, що змінюються температура на вулиці, клімат і це все впливає на помел кави. Тому тут головне стежити, щоб все відбулось правильно. Налаштувати кавову машину-еспресо. Якщо це кава з молоком, то молоко потрібно правильно збити та подати. У нас є не один сорт кави, тому ми підбираємо сорт що смачніше з молоком, що на еспресо.

— Що думаєте про каву з ароматизаторами?

"Ароматизована кава — це кавовий напій"

— Ми не ароматизуємо каву, ми перейшли на натуральний спосіб. Тобто, якщо в самому зерні є якісь дескриптори які виділяються, то вони є природні. Ароматизована кава з домішками на мою думку, це не кава, а кавовий напій.

— Чи має право на "життя" фільтр кава?

"Фільтр кава — це альтернатива еспресо"

— Фільтр кава, це альтернатива еспресо. Коли я прокинувся і розумію що мені треба щось випити і я не хочу пити еспресо, бо воно буде за різке на смак, то фільтр на смак набагато легше, але коли ти її допиваєш ти все одно отримаєш заряд енергії. Хоча, до сьогодні є люди які кажуть що це не кава, а кавовий компот.

Бариста робить каву. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Як правильно подати каву?

"Крема має бути на поверхні напою"

— Обов'язково кава подається разом зі стаканом води для очищення рецепторів. Якщо ми подаємо еспресо, то воно не має бути розірване, обов'язково має бути декілька шарів крема. Крема — це пінка, що виникає на поверхні напою, приготованого в еспресо-машині. Якщо ви цього шару крема не бачити в еспресо, то значить вам подали погане еспресо.

Бариста робить каву еспресо. Фото: Pexels

— Чи потрібно каву пити каву з цукром?

— Ні, каву потрібно пити без цукру і без молока, для того, щоб відчути сам смак кави.

— Чи актуальне ще лате арт?

"Смак кави залежить від температури молока"

— Так, звісно це малюнки на каві, а саме на капучино або на лате. Це суто для краси, але якщо брати спінене молоко і нагріти його до 75 градусів, то взаємодія з кавою буде більше насичена, але якщо нагріти молоко до 50 градусів, то смак буде більше вершковий.

Капучино з малюнком. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Чим відрізняється кава вдома і кава приготовлена в закладі?

"Все залежить від того як готувати каву"

— Дуже відрізняється якістю та смаком. Але все залежить від того, як готувати каву. Якщо готувати вдома хенд брю, то можна зробити так само як в закладі. Альтернатива кава або хенд брю — це методи приготування кави, де не використовується традиційна еспресо кавоварка. Якщо говорити про еспресо, то тут треба мати хороший кавовий апарат який має гарний тиск і температуру, і звісно — кава та її правильний помел.

— А скільки ви вдень випиваєте кави?

"Тонізую себе апельсиновим фрешом або заспокійливим чаєм"

Багато. Декілька порцій еспресо та фільтр кави, до речі останню люблю найбільше. Але вранці коли відкриваєш заклад, випиваю еспресо. Потрібно налаштувати всі млинки, варимо фільтр і ти мусиш все спробувати, те що готуєш. Тому сьогодні я вже випив чотири еспресо і декілька порцій фільтра. Аби себе тонізувати п'ю або апельсиновий фреш або заспокійливий чай.

Бариста Владислав Цикра. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Ще одна бариста — Мар'яна Бренич в інтерв'ю Новини.LIVE каже, баристою працює недовго, але від своєї роботи отримає багато задоволення. Мар’яні 20 років і вона працює в кав'ярні "Мілітарі Кава", власниками якої є ветеранами війни на Донбасі — Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. Сьогодні засновники "Мілітарі кави" перебувають на фронті.

Власники кав'ярні Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. Фото: Instagram "Мілітарі кави"

— Чому ви вирішили стати баристою?

"Зрозуміла, що це моє місце"

— Я багато себе де пробувала, але коли прийшла сюди зрозуміла що це моє місце. Я прийшла без досвіду, але з великим бажанням працювати. Тому я пройшла стажування і вже тиждень як я працюю баристою.

Мар'яна Бренич

— бариста.Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— В чому особливість цієї кав'ярні?

"Ми відправляємо каву на фронт"

— Особливість цієї кав'ярні для мене є те, що її відкрили двоє військових які зараз перебувають на фронті. Тут не просто кава, тут від кожного горнятка кави йдуть кошти на ЗСУ. Також у нас є підвішена послуга "кава на фронт". Це кава в зернах яку може придбати кожен відвідувач, оплатити її та ми відправимо її на фронт. Сума оплати від 50,100 грн або більше. Далі, про це сказати мені — баристі та оплатити замовлення через QR-код.

Оголошення про "підвішену" каву для військових. Фото:Новини.LIVE, Марта Байдака

— Що найчастіше замовляють у "Мілітарі каві"?

— У нас найчастіше замовляють капучино, американо і флет вайт. Також, у нас є кава "Джміль" — це апельсиновий сік та фільтр кава. Це напій який неабияк зігріває у холодну пору року. Особисто я найбільше люблю лате з горіховим сиропом.

Фасад кав'ярні "Мілітарі кава". Фото:Новини.LIVE, Марта Байдака

— Чому вам подобається тут працювати?

"Це місце для мене символічне"

— Я сама з Львівщини, з міста Стрий, а мій тато зараз воює у Миколаївській області. Тому, це місце для мене дуже символічне. Тим більше самі військові приходять до нас сюди посмакувати кавою і це неабияк приємно.

Додамо, 7-8 жовтня у Львові відбудеться фестиваль кави. Це будуть посиденьки за доброю кавою, кавові чемпіонати, ціннісні розмови, книжковий ярмарок, гарні вінтажні цікавинки для інтер’єру, і звісно збір дріпів з доброю кавою, які після події передадуть на ЗСУ.