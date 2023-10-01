Какой кофе пьют сегодня во Львове и как его готовят баристы

Кофе в руках баристы. Фото: Pexels

Быть во Львове и не пить на кофе, это то же самое, что побывать в Париже, но не посмотреть на Эйфелеву башню. Пойти на кофе во Львове, это не только выпить чашку ароматного напитка, это традиция. А сегодня — хороший способ задонатить на ВСУ.

Фраза "Зайдем на кофе" — это обычно о содержательном разговоре, но хочется и хорошего кофе. А лучшим советчиком в выборе этого напитка является тот, кто его делает — бариста.

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Бариста за баром. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

О том, какой кофе сегодня пьют во Львове, как его приготовить, подать и как правильно пить кофе рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE бариста одного из самых популярных львовских кофеен "Мир кофе" Владислав Цикра.

Владиславу 23, он студент, который учится на инженера и уже почти пять лет работает баристой.

Владислав Цикра – бариста. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Вы пришли сюда работать, потому что любите пить кофе?

— Я не планировал работать здесь долго, но уже так получилось, что работаю здесь годы. Я не очень любил кофе, но когда пришел сюда, сначала работал официантом. Здесь были люди, которые меня заинтересовали работой именно за баром и так я стал баристой.

— Какой вы первый кофе приготовили?

"Самая главная миссия баристы приготовить идеальное эспрессо, которое хочется выпить до конца"

— Первый кофе — это было эспрессо, потому что это основа всего. Самое главное миссия баристы — это сварить идеальное эспрессо, чашку кофе, которую хочется выпить до последней капли.

— Что сегодня заказывают посетители?

"Это не просто чашечка кофе — это традиция"

Посетители кафе. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Чаще заказывают латте, капучино. Но есть постоянные посетители, которые пьют исключительно эспрессо по несколько раз в день. Для них это не просто чашечка кофе, это уже традиция.

"Матча-латте и апельсиновое капучино также готовим"

— Среди молодежи, кроме латте и американо, набирает популярность апельсиновое капучино и матча-латте. Кстати, именно матча-лате мы делаем в день от 50 до 60 порций. Такой кофе не только вкусен, но и полезен. Это популярный напиток, который в трендах поклонников здорового питания, особенно веганов и вегетарианцев.

Матча-латте. Фото: yume.com

К слову, матча-латте — это напиток, приготовленный из порошка матчи розового, голубого и других оттенков и с добавлением молока. Его пьют горячим или холодным. Молоко смягчает вкус матча, убирает характерную горчинку и придает напитку приятную бархатную консистенцию.

— Что самое сложное в приготовлении кофе?

— Самое сложное — это следить за ее приготовлением, потому что изменяются температура на улице, климат и это все влияет на помол кофе. Поэтому здесь главное следить, чтобы все произошло правильно. Настроить кофемашину-эспрессо. Если это кофе с молоком, молоко нужно правильно взбить и подать. У нас есть не один сорт кофе, поэтому мы подбираем сорт вкуснее с молоком, что на эспрессо.

— Что вы думаете о кофе с ароматизаторами?

"Ароматизированный кофе — это кофейный напиток"

— Мы не ароматизируем кофе, мы перешли на натуральный способ. То есть, если в самом зерне есть какие-то выделяющиеся дескрипторы, то они являются естественными. Ароматизированный кофе с примесями, по моему мнению, это не кофе, а кофейный напиток.

— Имеет ли право на "жизнь" фильтр кофе?

"Фильтр кофе — это альтернатива эспрессо"

— Фильтр кофе, это альтернатива эспрессо. Когда я проснулся и понимаю что мне нужно что-то выпить и я не хочу пить эспрессо, потому что оно будет за резкое по вкусу, то фильтр по вкусу гораздо легче, но когда ты ее допиваешь ты все равно получишь заряд энергии. Хотя, до сих пор есть люди, которые говорят, что это не кофе, а кофейный компот.

Бариста делает кофе. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Как правильно подать кофе?

"Крема должна быть на поверхности напитка"

— Обязательно кофе подается вместе со стаканом воды для очищения рецепторов. Если мы подаем эспрессо, оно не должно быть разорвано, обязательно должно быть несколько слоев крема. Крема — это пенка, возникающая на поверхности напитка, приготовленного в эспрессо-машине. Если вы этого слоя крема не видите в эспрессо, значит вам подали плохое эспрессо.

Бариста делает эспрессо. Фото: Pexels

— Нужно ли кофе пить кофе с сахаром?

— Нет, кофе нужно пить без сахара и без молока, чтобы почувствовать сам вкус кофе.

— Актуально ли еще латте арт?

"Вкус кофе зависит от температуры молока"

— Да, конечно, это рисунки на кофе, а именно на капучино или на латте. Это чисто для красоты, но если брать вспененное молоко и нагреть его до 75 градусов, то взаимодействие с кофе будет более насыщенным, но если нагреть молоко до 50 градусов, то вкус будет более сливочный.

Капучино с рисунком. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— Чем отличается кофе приготовленное дома или кофе приготовленный в заведении?

"Все зависит от того, как готовить кофе"

— Очень отличается качеством и вкусом. Но все зависит от того, как готовить кофе. Если готовить дома хенд брю, то можно сделать так же, как в заведении. Альтернативное кофе или хенд брю — это методы приготовления кофе, где не используется традиционная эспрессо кофеварка. Если говорить об эспрессо, то здесь нужно иметь хороший кофейный аппарат, имеющий хорошее давление и температуру, и конечно — кофе и его правильный помол.

— А сколько вы днём выпиваете кофе?

"Тонизирую себя апельсиновым фрешом или успокаивающим чаем"

— Много. Несколько порций эспрессо и фильтр кофе. Кстати, последнюю люблю больше всего. Но утром, когда открываешь заведение, выпиваю эспрессо. Нужно настроить все мельницы, варим фильтр и ты должен все попробовать что готовишь. Поэтому сегодня я уже выпил четыре эспрессо и несколько порций фильтра. Чтобы себя тонизировать пью или апельсиновый фреш, или успокаивающий чай.

Бариста Владислав Цикра. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Еще одна бариста — Марьяна Бренич в интервью Новини.LIVE говорит, баристой работает недолго, но от своей работы получает много удовольствия. Марьяне 20 лет и она работает в кафе "Милитари Кофе", владельцами которого являются ветеранами войны на Донбассе — Игорь Флерко и Ростислав Грицькив. Сегодня основатели "Милитари кофе" находятся на фронте.

Владельцы кафе Игорь Флерко и Ростислав Грицькив. Фото: Instagram "Милитари кофе"

— Почему вы решили стать баристой?

"Поняла, что это мое место"

— Я много себя где пробовала, но когда пришла сюда поняла, что это мое место. Я пришла без опыта, но с огромным желанием работать. Поэтому я прошла стажировку и уже неделю как я работаю баристой.

Марьяна Бренич

— бариста.Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— В чем особенность этого кафе?

"Мы отправляем кофе на фронт"

— Особенность этого кафе для меня в том, что ее открыли двое военных, которые сейчас находятся на фронте. Здесь не просто кофе, здесь от каждой чашки кофе идут средства на ВСУ. Также у нас есть подвешенная услуга "кофе на фронт". Это кофе в зернах, который может приобрести каждый посетитель, оплатить его и мы отправим его на фронт. Сумма оплаты от 50,100 грн или более. Далее, об этом сказать мне — баристе и оплатить заказ через QR-код.

Объявление о "подвешенном" кофе для военных. Фото:Новини.LIVE, Марта Байдака

— Что чаще всего заказывают в "Милитари кофе"?

— У нас чаще всего заказывают капучино, американо и флэт вайт. Также, у нас есть кофе "Джмель" — это апельсиновый сок и фильтр кофе. Этот напиток изрядно согревающий в холодное время года. Я лично больше люблю латте с ореховым сиропом.

Фасад кофейни "Милитари кофе". Фото:Новини.LIVE, Марта Байдака

— Почему вам нравится здесь работать?

"Это место для меня символическое"

— Я сама из Львовщины, из города Стрый, а мой папа сейчас воюет в Николаевской области. Поэтому это место для меня очень символичное. Тем более сами военные приходят к нам сюда попробовать кофе и это очень приятно.

Добавим, 7-8 октября во Львове пройдет фестиваль кофе. Это будут посиделки за хорошим кофе, кофейные чемпионаты, ценностные разговоры, книжная ярмарка, хорошие винтажные интересные вещи для интерьера, и конечно сбор дрипов с хорошим кофе, которые после события передадут на ВСУ.