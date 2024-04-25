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Яку валюту купують у Львові — опитування

25 квітня 2024 22:01
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Марта Байдака
Журналіст
Яку валюту купують у Львові сьогодні, 25 квітня та чому курс долара не стабільний — опитування
Площа Ринок у Львові сьогодні, 25 квітня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 25 квітня, курс валют дешевшає у банках та обмінниках. Зокрема, державний ПриватБанк знизив курс долара у купівлі до 39,40 грн (-0,10), у продажу — до 40,00 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує за 39,60 грн (-0,05), продає — за 40,15 грн (-0,05).

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чому на їхню думку курс долара не стабільний та чи скуповують вони валюту. 

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Більшість опитаних кажуть, що не купують валюту, бо стільки не заробляють. А щодо нестабільності курсу, зазначають — гривня не стабільна через політику. Але були й ті, які не купують валюту, бо живуть з неї.

"Через те, що я живу за кордоном, я валюту не купую, а нею користуюся. Нестабільність курсу впливає на відчуття безпеки, перш за все. Безпеки моральної, бо від грошей багато чого залежить", — зазначає опитана жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що за прогнозом експертів, до кінця квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

Також, ми писали, що НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

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