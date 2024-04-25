Какую валюту покупают во Львове сегодня, 25 апреля и почему курс доллара не стабилен — опрос

Площадь Рынок во Львове сегодня, 25 апреля. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 апреля, курс валют дешевеет в банках и обменниках. В частности, государственный ПриватБанк снизил курс доллара по покупке до 39,40 грн (-0,10), в продаже — до 40,00 грн (-0,10). Сбербанк доллар покупает за 39,60 грн (-0,05), продает — за 40,15 грн (-0,05).

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почему по их мнению курс доллара не стабилен и скупают ли они валюту.

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Покупают ли валюту во Львове

Большинство опрошенных говорят, что не покупают валюту, потому что столько не зарабатывают. А что касается нестабильности курса, отмечают — гривна не стабильна из-за политики. Но были и те, которые не покупают валюту, потому что живут из нее.

"Так как я живу за границей, я валюту не покупаю, а ею пользуюсь. Нестабильность курса влияет на ощущение безопасности, прежде всего. Безопасности моральной, потому что от денег многое зависит", — отмечает опрошенная женщина.

Напомним, мы ранее писали, что, по прогнозу экспертов, до конца апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

Также мы писали, что НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций в случае поступления ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.