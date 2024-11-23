Львів доєднався до вшанування пам'яті жертв Голодоморів — фото

Єдині у скорботі — Львів вшанував пам'ять жертв Голодомору
У Львові відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися містяни, які запалили свічки в пам'ять про невинних загиблих.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій у суботу, 23 листопада.
У Львові вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У четверту суботу листопада Львів, як і вся Україна, вклонився пам'яті мільйонів невинних жертв Голодоморів.
Біля підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися сотні містян, аби запалити свічку скорботи та вшанувати пам'ять тих, хто загинув від голоду, влаштованого сталінським режимом.
У місті відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та екуменічна панахида за жертвами Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.
Мерехтіння свічок у руках небайдужих стало символом незгасної пам'яті про трагедію, яка сколихнула весь український народ.
Нагадаємо, у День пам'яті жертв Голодомору Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам'ять мільйонів невинних загиблих українців.
Ми писали про те, що у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.
До пам’ятного знаку в Одесі під час вшанування жертв Голодомору також поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу.
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