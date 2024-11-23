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Єдині у скорботі — Львів вшанував пам'ять жертв Голодомору

23 листопада 2024 17:38
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Львів доєднався до вшанування пам'яті жертв Голодоморів — фото
Львів'яни вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися містяни, які запалили свічки в пам'ять про невинних загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій у суботу, 23 листопада.

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У Львові вшанували пам'ять жертв Голодоморів

У четверту суботу листопада Львів, як і вся Україна, вклонився пам'яті мільйонів невинних жертв Голодоморів.

Свічки у День пам'яті жертв Голодоморів
Українці під час вшанування жертв Голодоморів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Біля підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися сотні містян, аби запалити свічку скорботи та вшанувати пам'ять тих, хто загинув від голоду, влаштованого сталінським режимом.

Панахида у Львові
Панахида за жертвами Голодоморів. Фото: Новини.LIVE

У місті відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та екуменічна панахида за жертвами Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.

День пам'яті жертв Голодоморів
Львів вшанував пам'ять жертв Голодоморів. Фото: Новини.LIVE

Мерехтіння свічок у руках небайдужих стало символом незгасної пам'яті про трагедію, яка сколихнула весь український народ. 

Голодомор
Військові тримають свічки в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у День пам'яті жертв Голодомору Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам'ять мільйонів невинних загиблих українців.

Ми писали про те, що у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.

До пам’ятного знаку в Одесі під час вшанування жертв Голодомору також поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу.

геноцид Львів Голодомор свічка загиблі пам'ять

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