Львів доєднався до вшанування пам'яті жертв Голодоморів — фото

Львів'яни вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися містяни, які запалили свічки в пам'ять про невинних загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій у суботу, 23 листопада.

Читайте також:

У Львові вшанували пам'ять жертв Голодоморів

У четверту суботу листопада Львів, як і вся Україна, вклонився пам'яті мільйонів невинних жертв Голодоморів.

Українці під час вшанування жертв Голодоморів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Біля підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися сотні містян, аби запалити свічку скорботи та вшанувати пам'ять тих, хто загинув від голоду, влаштованого сталінським режимом.

Панахида за жертвами Голодоморів. Фото: Новини.LIVE

У місті відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та екуменічна панахида за жертвами Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.

Львів вшанував пам'ять жертв Голодоморів. Фото: Новини.LIVE

Мерехтіння свічок у руках небайдужих стало символом незгасної пам'яті про трагедію, яка сколихнула весь український народ.

Військові тримають свічки в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у День пам'яті жертв Голодомору Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам'ять мільйонів невинних загиблих українців.

Ми писали про те, що у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.

До пам’ятного знаку в Одесі під час вшанування жертв Голодомору також поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу.